GF Vip: l’ingresso di Micol Incorvaia fa infuriare Antonella Fiordelisi

Grande Fratello Vip: l’ingresso di Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria, ha fatto infuriare Antonella Fiordelisi che ora è pazza di gelosia

“Ma a letto andava male?”. “Chi ha lasciato chi?”. “Come vi siete conosciuti?”. Era un’Antonella in preda a una crisi di gelosia quella che ieri sera, durante la puntata del 3 novembre, ha accolto l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip di Micol Incorvaia (sorella di Clizia, ex Gf), in passato per un breve periodo fidanzata di Edoardo Donnamaria. Tra Antonella ed Edoardo, dopo un inizio in salita, sta nascendo nel corso dell’ultima settimana una storia d’amore forse un po’ più concreta. Lei, che all’inizio non si era fatta scrupolo di continuare a ‘giocare’ con Antonino Spinalbese provocando dispiacere e delusione in Edoardo, ha dichiarato nei giorni scorsi di esser “vicina all’innamoramento”. E si è visto dalla reazione scomposta di ieri sera. Di fatto abbiamo visto una Antonella inviperita di fronte alla nuova arrivata Micol, tanto da costringere Edoardo a intervenire in qualche modo per difenderla: “È appena entrata, sarà anche in difficoltà, forse dovresti essere meno dura”.

Ma Antonella ha continuato imperterrita. “Bella la tua clip (in cui Micol aveva parlato di lei dicendo che era meno presa di Edoardo), non sapevo facessi l’opinionista, invece mi giudichi”. La rabbia per il fatto che Edoardo l’avesse chiama “matta“. “Lo dici sempre a me, lo hai detto anche a lei”. E poi le domande a raffica sulla loro storia d’amore: “Qual era il problema, a letto non andava bene?”. E Micol che l’ha freddata dicendo: “Esistono cose diverse dall’intesa sessuale, ti do questa notizia. A volte ci sono caratteri che non si prendono”. La storia tra i due, presentati da amici comuni tra cui Paolo Ciavarro, è andata così, stando a quanto riferito da entrambi ieri sera: una grande passione iniziale, di pochi giorni vissuti insieme in Sicilia, poi in realtà alla prova di un periodo più lungo insieme, quando lei è venuta a Roma per cinque giorni, i due si sarebbero resi conto di non poter funzionare. Sono però rimasti amici, altra cosa su cui Antonella aveva da sindacare. Micol:” Io sono rimasta amica con tutti i miei ex, abbiamo bellissimi rapporti”.

Insomma, un siparietto che la dice lunga su quello che ci si può aspettare dopo il nuovo ingresso. Saranno scintille. Lui, del resto, aveva già capito che sarebbe stata dura. “E mo’ con Antonella chi ci parla?“, ha detto Edoardo appena ha saputo che Micol si sarebbe fermata all’interno della casa come nuova concorrente. Le cose sono andate così: Edoardo è andato in giardino per una sorpresa ed è apparsa Micol che commentato la storia d’amore tra lui e Antonella. “Tu hai gli occhi da pesce lesso, lei è meno preso. Ti consiglio di lasciarti andare ma di non perdere mai di vista te stesso, di andarci cauto”. Finita la sorpresa, lei è corsa ad abbracciarlo con lui in fuga (perché gli ospiti devono mantenere le distanze di sicurezza per la questione Covid), fino a che Alfonso Signorini non annuncia “Micol è una nuova concorrente del Grande Fratello”. Antonella Fiordelisi, che segue la scena dal confessionale, si mette la mano sul viso ed è palesemente colpita. Strette di mano e saluti in casa, Signorini che scherza con Edoardo: “Adesso nei hai due tutte per te, la bionda e la mora”. Lui scuote la testa, visibilmente preoccupato.

Nella puntata di ieri Micol è stata solo la prima nuova vip a varcare la porta rossa. Dopo di lei, nel corso della serata, sono entrati altri cinque nuovi concorrenti: altre due avvenenti ragazze (Sarah Altobello e Oriana Marzoli) e poi tre vipponi maschi, Luciano Punzo, Luca Onestini e Davide Tavassi.