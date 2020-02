Grande Fratello Vip: notte di sesso per Paolo e Clizia

Grande Fratello Vip: San Valentino all’insegna della passione per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Notte bollente nell’oblò della casa

San Valentino all’insegna della passione per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4. Dopo il loro bacio che ha appassionato il pubblico e gli attimi ‘bollenti’ in piscina, i due gieffini si sono rinchiusi nell’oblò della casa (una stanzetta lontano dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti) per passare la notte insieme. Ma quando la situazione stava per ‘decollare’, le telecamere del GF Vip hanno censurato il momento, regalandoci un tenero Andrea Denver beato tra le braccia di Morfeo.

Cosa ne penserà la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi, quando vedrà i video del loro ennesimo riavvicinamento, si chiede l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it)? L’attrice si era dimostrata favorevole all’interesse nato tra i due, ma ora sembra preoccupata ed ha dichiarato che Clizia le piace molto come ragazza ma crede che Paolo non possa essere l’uomo giusto per lei. Questa sera mamma Eleonora entrerà nella casa più spiata d’Italia per un confronto con suo figlio e l’ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.