Grande Fratello Vip: nella Casa entrano nuovi concorrenti

Nella casa del Grande Fratello Vip arrivano i rinforzi: dopo settimane di rumors, nella puntata del 3 novembre sono attesi nuovi concorrenti del reality

Le voci sull’ingresso di nuovi vipponi al Gf vip 7 si rincorrevano da settimane. E a quanto questa sera, durante la puntata del 3 novembre, nuovi vipponi arriveranno sul serio e varcheranno la porta della Casa del Grande fratello Vip. Questa volta non sono solo rumors, dal momento che a parlarne è stato lo stesso Alfonso Signorini nella scorsa puntata, quella andata in onda lunedì 31 ottobre.

GLI ELIMINATI E I RITIRATI

Una scelta, quella di rimpolpare il gioco con nuovi concorrenti, dovuta anche al progressivo svuotamento della casa del Grande Fratello Vip in tempi prematuri: degli iniziali 23 concorrenti, prima ha abbandonato Marco Bellavia, poi è stata eliminata Ginevra Lamborghini per la grave frase sul bullismo detta contro Bellavia, poi è uscito in modo semi improvvisato anche Giovanni Ciacci (cacciato dal pubblico sempre per l’affaire Bellavia), poi ha lasciato Sara Manfuso e infine, due puntate fa, è stata buttata fuori (in seguito a un televoto flash) anche Elenoire Ferruzzi, colpevole di un brutto gesto contro Nikita Pelizon. Se a questi vipponi usciti anzitempo aggiungiamo gli eliminati ‘canonici’, ovvero Gegia, Amaurys Perez e Cristina Quaranta, è chiaro che ormai la casa del Gf aveva bisogno di essere ‘rinforzata’. Anche perchè altrimenti il programma non avrebbe potuto coprire una lunga distanza, come accaduto nelle ultime edizioni, quando la trasmissione di punta di Canale 5 è arrivata a proseguire anche per sei mesi. Fatto sta che Signorini, lunedì scorso. ha dato appuntamento a giovedì per l’ingresso di sei nuovi vipponi.

I NUOVI INGRESSI

Ma chi sono? Come prevedibile, la rete si è scatenata subito per individuare chi siano i personaggi selezionati da Signorini per varcare la famosa ‘porta rossa’. A detta del sito di gossip Davide Maggio, tra i vip che entreranno per certo al Grande Fratello Vip 7 ci sono Luca Onestini (ex tronista di Uomini e donne ma anche ex Grande Fratello Vip a cui partecipò nel 2017 arrivando secondo dopo Daniele Bossari) e Edoardo Tavassi, reduce dall’Isola dei famosi (lasciata per un infortunio a una settimana dalla conclusione) a cui ha partecipato insieme alla sorella Guendalina.

Per Tv Blog entreranno questa sera anche Sarah Altobello, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Sarah Altobello è la sosia italiana di Melania Trump ed è spesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso; Micol Incorvaia è la sorella di Clizia (ex Grande Fratello) e in passato è stata legata a Edoardo Santamaria, ora dentro la Casa alle prese con una non semplicissima storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Oriana Marzoli, infine, che dovrebbe entrare stasera, arriva dal mondo dei reality spagnoli dove è diventata molto famosa.

Altro nome dato per certo in questi giorni è quello di Luciano Punzo, ex concorrente di Temptation Island, a cui prese parte come tentatore. Ci sono anche altri nomi che sono circolati in questi giorni come di papabili vipponi in entrata e tra questi ci sono Eliana Michelazzo, Akash Kumar, e Raffaello Mazzoni. Per scoprire davvero chi entrerà in casa a litigare e divertirsi insieme agli altri, non resta che sintonizzarsi questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30.

