Il ritorno di Fernet-Branca ai Barback Games di Londra: ecco cosa è successo

Che il nome Fernet-Branca sia associato a prodotti di grandissima qualità, come l’amaro Italiano più amato al mondo, è noto a tutti, ma non tutti sono consapevoli della realtà viva e attiva che gira attorno al marchio attraverso la sua community. Ed è proprio questo, in effetti, uno dei tratti distintivi delle distillerie Branca: creare attraverso una serie appuntamenti e tradizioni, che nel tempo diventano sempre più forti, un legame tra le persone capace di renderle non solo legate da una passione o da un lavoro comune, ma parte di una vera e propria famiglia.

Ne sono un esempio i Barback Games, i giochi-evento Fernet-Branca dedicati ai barman assistant, di cui l’ultima edizione si è svolta a Londra il 28 settembre 2022. Nati nel 2007 a San Francisco, ma sin da subito amati dal grande pubblico e dai partecipanti, si sono diffusi rapidamente come una vera e propria tendenza da New York City a Chicago, da Boston a San Diego e ancora a Londra, Sydney e Roma.

Nell’edizione londinese dei giochi che si è appena svolta sono state diverse le novità rispetto ai Barback Games cui siamo abituati. I bartender dello stesso locale, ad esempio, potevano giocare in coppia e non singolarmente, mettendosi alla prova con sfide in cui a farla da padrona è stata, come sempre, la velocità. Alcuni tra i giochi che hanno visto sfidarsi i coraggiosi partecipanti sono stati:

Discovering fernet : dopo aver attraversato il noto campo ricoperto di copertoni cavi i giocatori giungevano di fronte ad una serie di scatole che celavano bottiglie di Fernet Branca da scoprire e portare alla posizione di partenza;

The perfect serve : i giocatori dovevano attraversare il campo di copertoni con vassoi pieni di Fernet e Cola con l’obiettivo di farne arrivare intatti il maggior numero possibile;

Make drink running : i giocatori erano chiamati a preparare, correndo intorno ad una rotonda di copertoni e raccogliendo gli ingredienti necessari dai compagni fermi alla rotonda stessa, un cocktail con Fernet che contenesse almeno tre ingredienti;

Final game : riservato alle sole due coppie che avevano ottenuto il miglior risultato nelle prove precedenti, in questo gioco finale i giocatori dovevano portare un secchio pieno d’acqua dal punto di partenza all’arrivo, passando per il campo di copertoni, per riempire un mega cilindro con delle paperelle al suo interno nel minor tempo possibile.

I vincitori di questa edizione, che si aggiudicano un viaggio a Milano per visitare la distilleria Fernet-Branca nel 2023, sono stati Morten e Marcus dello Swift Bar di Londra.

Ai Barback Games di Londra, a farla da padrone è stato l’affiatamento di una community di bartender che si stringe intorno a Fernet-Branca proprio per i valori che rappresenta, verità, semplicità, unicità, coolness. Parte di una grande famiglia che condivide il culto del Fernet-Branca, questi bartenders sono di quelli che serbano nel taschino della giacca o nel proprio portafogli uno dei tanti coin limited edition, segno di riconoscimento e appartenenza alla community ovunque nel mondo.