GF Vip: Ginevra Lamborghini e Ciacci tornano a parlare del caso Bellavia

Gf Vip, Giovanni Ciacci sul caso Bellavia: “Al supermercato mi hanno sputato in faccia”. Minacce anche per Ginevra Lamborghini

“Al supermercato mi hanno chiamato bullo e mi hanno sputato in faccia. È una cosa terribile. La mia famiglia ha ricevuto minacce di morte e l’azienda in cui lavoro ha ricevuto più di mille mail in cui veniva chiesto il mio licenziamento”. Questo il racconto di Giovanni Ciacci nello studio del Grande Fratello Vip. Lo stylist è stato eliminato dal televoto dopo lo scoppio del caso Bellavia, con i concorrenti del reality che sono stati accusati di aver bullizzato l’ex conduttore di programmi per bambini, che nella casa aveva parlato dei suoi problemi psicologici. Ciacci ha nuovamente chiesto scusa a Bellavia, spiegando di avergli scritto un messaggio e augurandosi di poterlo incontrare presto.

LE MINACCE A GINEVRA LAMBORGHINI

Ma nel mirino degli hater è finita anche Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata per il suo comportamento e le sue parole su Bellavia: “Ho vissuto tre giorni, che mi sono sembrati otto mesi, di inferno – ha raccontato in studio la sorella di Elettra -. Sono state dette parole riprovevoli nei confronti miei e della mia famiglia, minacce di morte, di ogni tipo”.

SIGNORINI: “USO BARBARO DEI SOCIAL, È LA PEGGIORE UMANITÀ”

A intervenire sulla questione è stato anche il conduttore Alfonso Signorini: “I social sono uno strumento meraviglioso, sono il primo a sostenerli. Questo mondo deve essere non soltanto conosciuto ma anche valorizzato. Io non credo che i social si identifichino in quei dieci o cento sfigati che riempiono di minacce di morte, queste persone sono la peggiore umanità. E il mondo dei social dovrebbe prendere le distanze da questo uso barbaro che si fa di una tastiera o di un iPhone”. Proprio nel corso della puntata di ieri sera del Gf Vip, lo stesso Signorini è stato molto criticato sui social per le parole che ha usato nei confronti di Sara Manfuso, reduce dall’uscita dalla porta rossa, sul tema della violenza sessuale.