GF Vip: Giovanni Ciacci eliminato dopo il caso Bellavia

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini per il caso Bellavia, il GF Vip ha mandato al televoto flash Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi: eliminato Ciacci

A seguito della squalifica di Ginevra Lamborghini, i provvedimenti del Grande Fratello Vip per il comportamento di alcuni ‘vipponi’ nei confronti di Marco Bellavia, sono proseguiti. Sono quattro i concorrenti che, nel corso della settimana, sono stati autori di alcune frasi e di alcuni comportamenti spiacevoli nei confronti di Bellavia. Per questo, il GF Vip ha deciso di indire un televoto flash, che ha visto ‘scontrarsi’ Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. Il pubblico ha scelto di eliminare il costumista, entrato nella casa per sensibilizzare gli spettatori sul tema dell’Hiv. “Mi dispiace tantissimo, chiedo scusa. Giuro di non essermi proprio accorto e di non aver capito Marco Bellavia. L’ho vissuta male per via della nomination che mi aveva fatto e ho risposto in una certa maniera. A un certo punto ho addirittura pensato che fosse un disturbatore messo dal Grande Fratello“, ha detto in studio Ciacci.

GIOVANNI CIACCI IN STUDIO DOPO L’ELIMINAZIONE