GF Vip: Ginevra Lamborghini squalificata per il caso Bellavia

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini squalificata: l’attacco dell’ex moglie di Bellavia, Elena Travaglia, sui social. “La consolano pure”

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip. La concorrente, senza parole, è scoppiata in lacrime tra gli abbracci dei ‘vipponi’. A commentare i provvedimenti di Alfonso Signorini anche l’ex moglie di Marco Bellavia, Elena Travaglia.

LA SQUALIFICA DI GINEVRA LAMBORGHINI

IL COMMENTO DELL’EX MOGLIE DI MARCO BELLAVIA

Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, come spiega la Dire (www.dire.it) non ha gradito che i ‘vipponi’ abbiano asciugato le lacrime della Lamborghini a seguito della squalifica. “Ciao ciao”, ha scritto la donna in una storia di Instagram. “Ma la consolano anche?”, scrive anche sul social. La concorrente, rimasta di stucco per la decisione del GF Vip, si è detta pentita per le parole dette contro Bellavia durante la settimana (“meriti di essere bullizzato”) e si è mostrata preoccupata per la reazione del pubblico. “Mi sento una m***a. Mi faccio schifo”, ha detto la sorella di Elettra.