Gossip: Ilary Blasi su Instagram ironizza sui Rolex

Ilary Blasi posta su Instagram una breve clip davanti a un negozio di Rolex. Una risposta all’ormai ex marito che l’aveva accusata di aver portato via la sua collezione

Francesco in edicola ritratto (finalmente) in foto vicino a lei, Noemi – che forse non è più l’altra – e pure ai tre figli. Ilary in video, regista di se stessa sui social, davanti a una vetrina. Di Rolex. Nuova puntata della soap Casa Totti-Blasi, dove in piedi restano appunto solo le mura della villa dell’Eur. Il resto sono macerie che si autoalimentano, sprofondando di giorno in giorno un po’ più in giù.

LA DISFIDA DEI ROLEX

Gli esperti di gossip non fanno in tempo nemmeno a commentare l’esclusiva di ‘Diva e Donna’ che ritrae lo storico capitano della Roma insieme alla nuova fiamma, mentre festeggia i suoi 46 anni nello stesso ristorante sul mare in cui chiese a Ilary di sposarlo, che la bulimia dei social propone lo sfottò della presentatrice tv. L’ormai ex moglie si immortala tra le vie dello shopping romano mentre indugia davanti alle vetrine della celebre casa produttrice di orologi extralusso, al centro della battaglia legale della coppia scoppiata: Ilary che, scortata dal padre, prende dalla cassaforte di famiglia i Rolex di Francesco, Francesco che si lamenta a mezzo stampa del ‘furto’ o dell’appropriazione indebita.

ILARY, IL NEGOZIO DI ROLEX E QUEL TAG A TOTTI

I termini possono sempre cambiare. Lo sguardo è furbetto, la posa da attrice consumata, l’occhiolino strizzato in modo malizioso, il gesto tipico dei romani quando vogliono ‘inciuciare’. A completare il capolavoro di ironia, un colpo di classe oltre che di genio: quel tag che interpella e scomoda proprio lui, Totti, reduce dalla doppietta in campo con la sua squadra di calcio a 8 e intento a sorvegliare l’edicola per ammirare le foto della sua nuova vita. Ora resta da capire che fine faranno le borse di Ilary, simbolo della rappresaglia dell’ex capitano giallorosso.