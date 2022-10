Gossip: l’avvocato di Ilary Blasi smentisce richieste di mantenimento

Gossip, l’avvocato di Ilary Blasi: “Non ha chiesto nemmeno un euro a Totti”. Il matrimonialista Alessandro Simeone nega che la conduttrice abbia chiesto un assegno di mantenimento

Nega tutto l’avvocato Alessandro Simeone, che assiste Ilary Blasi nella burrascosa separazione con Francesco Totti. Dopo le voci su una presunta richiesta di 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli, il matrimonialista ha spiegato a ‘La Repubblica’ che “sono state diffuse una serie di notizie false“.

L’AVVOCATO DI ILARY: “VOGLIONO FARLA PASSARE PER CIÒ CHE NON È”

Simeone assicura che la conduttrice “non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro“. Per il legale di Ilary Blasi, “questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”.