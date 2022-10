Gossip: tra Totti e Blasi è scontro per il mantenimento

Gossip, scontro Totti-Blasi per il mantenimento: il Pupone dice “no” alla ex. Un accordo che faccia contenti tutti sembra essere ancora lontano

Un accordo che faccia contenti tutti sembra essere ancora lontano. Nuovi dettagli arrivano sul divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo tutte le notizie fuoriscite, l’ultimo aggiornamento riguarda la questione mantenimento.

LE RICHIESTE DI ILARY

Ilary avrebbe chiesto al Pupone 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli avuti nei quasi 20 anni di matrimonio. Una richiesta rigettata dall’ex calciatore che, invece, ha offerto 7mila euro per i ragazzi e 0 per la conduttrice che ha già entrate consistenti con il suo lavoro.

LO SCONTRO SU ROLEX E BORSE FIRMATE

Gli avvocati di Totti sono pronti a fare muso duro: Annamaria Bernardini De Pace e Antonio Conte starebbero per presentare un’azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex art. 1168 del codice civile) per far riavere al Capitano i Rolex che Ilary e il padre avrebbero sottratto dalla cassetta di sicurezza dalla moglie. Dal canto suo, Alessandro Simeone, legale dell’ex letterina, ha già richiesto la restituzione delle borse firmate che Francesco avrebbe nascosto dopo la faccenda degli orologi.

Lo scontro continua.