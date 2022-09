Da Conte altro schiaffo al Pd: “Con questa dirigenza impossibile fare accordi”

Il presidente del M5S Giuseppe Conte dalla Sicilia assicura: “Se ci sarà un governo di larghe intese, noi non ne faremo parte. Impossibile fare accordo con questo Pd”

“Ritengo impossibile qualsiasi alleanza con l’attuale dirigenza del Pd. Un partito che ha sacrificato un fronte progressista che stava portando buoni risultati sull’altare di una fantomatica agenda Draghi, per poi allearsi con chi ha votato per 55 volte contro la fiducia a Draghi“. Lo dice il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al ‘Giornale di Sicilia’.

CONTE: “GOVERNO LARGHE INTESE? M5S NON CI SARÀ”

“Su un possibile governo di larghe intese le dico già da ora che il Movimento 5 Stelle non ci sarà”, assicura Conte, che oggi inizierà la sua tre giorni elettorale in Sicilia, dove i pentastellati partecipano alle elezioni regionali candidando a governatore Nuccio Di Paola. Il tour dell’ex premier, spiega la Dire (www.dire.it), inizierà questa sera a Catania, con un comizio in piazza Palestro alle 21:30, e si concluderà sabato sera a Palermo, con un altro intervento pubblico in piazza Verdi alle 22.