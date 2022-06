Il Prosciutto di San Daniele debutta alla Milano Design Week

Il Prosciutto di San Daniele per la prima volta alla Milano Design Week: l’evento farà da palcoscenico anche al meglio dell’agroalimentare italiano

Da San Daniele del Friuli a Milano, quest’anno per la prima volta il Prosciutto di San Daniele partecipa alla kermesse milanese del design, in calendario dal 7 al 12 giugno 2022.

La sessantesima edizione è particolarmente attesa dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia. Un po’ per l’anniversario importante, quello dei 60 anni del Salone, e un po’ per la voglia di ripartenza e di tornare agli incontri in presenza, l’evento si prospetta particolarmente ricco di iniziative e novità. Tra queste, la presenza del brand friulano Prosciutto di San Daniele, che in collaborazione con Promoturismo Friuli-Venezia Giulia, partecipa per la prima volta agli eventi del Fuorisalone, cioè quelli che si svolgono diffusi in città, in concomitanza con i giorni di fiera.

L’installazione “Io sono il vento”

Il Prosciutto di San Daniele propone al Fuorisalone, negli spazi di “Opificio 31” in via Tortona 31 a Milano, un’installazione multisensoriale.

Il titolo “Io sono il vento” si rifà all’elemento naturale che, più di ogni altro è legato alla storia e alle caratteristiche del prodotto friulano. È proprio grazie al vento e al particolare microclima della regione di San Daniele del Friuli che il San Daniele DOP ha quel sapore unico e inimitabile.

La brezza che scaturisce dall’incontro tra l’aria frizzante proveniente dalle Alpi Carniche, le correnti provenienti dal Mar Adriatico e il clima del selvaggio fiume Tagliamento è a tutti gli effetti uno dei soli tre ingredienti che rendono così speciale il Prosciutto di San Daniele . Al Fuorisalone sarà possibile vivere un’esperienza immersiva di ciò che il vento rappresenta per questa eccellenza agroalimentare italiana.

Non solo design, ma tutto ciò che è “bello, buono e vero”

Cosa accomuna la settimana del design milanese e il San Daniele DOP? Sicuramente l’amore per l’eccellenza e per il made in Italy: “Il Prosciutto di San Daniele deve avere un posto nel cuore di tutti coloro che amano le cose belle, buone e vere – spiega Mario Cichetti, Direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele – Conoscere il Prosciutto di San Daniele significa anche e soprattutto raccontare un territorio unico, un luogo sospeso fra mari e monti, una tradizione secolare fatta di donne e uomini, di memoria, di passione e di grande rispetto per l’ambiente. La partecipazione al Salone del Mobile di Milano veicola in modo inedito i nostri valori di sempre”.

Per maggiori informazioni sull’Installazione “Io sono il vento” e sulla partecipazione del Prosciutto di San Daniele al Fuorisalone 2022 potete cliccare sul portale dedicato agli eventi firmati San Daniele DOP.