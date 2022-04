Come diventare campioni del fantacalcio di Sorare. Ecco le 5 mosse per diventare un bomber del campionato più grande del mondo

La passione per il fantacalcio non conosce barriere. Gli ultimi dati di Sorare, la startup che permette di giocare online e collezionare carte digitali grazie a blockchain e nft, danno gli italiani fra i principali frequentatori del gioco con tempi record di permanenza sulla piattaforma e oltre 80,000 utenti attivi. Insomma, il calcio resta sempre lo sport più amato dai nostri connazionali.

Le regole del gioco

Giocare al fantacalcio nella versione NFT di Sorare non è poi tanto diverso rispetto a quella tradizionale. Il principio è sempre lo stesso: ogni manager (partecipante al gioco) forma una propria squadra virtuale e la vittoria nei tornei è determinata da un punteggio calcolato in base alle prestazioni reali dei giocatori. Sulla piattaforma, però, i manager di Sorare, devono creare formazioni di cinque giocatori – un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro giocatore a scelta – che verranno poi schierate in tornei con in palio premi in carte. Ogni giocatore può essere schierato in campo con la carta digitale corrispondente. E proprio le carte collezionabili di Sorare, ispirate alle figurine, permettono di vivere un’esperienza di gioco unica. Ogni carta è un Non-Fungible Token, un oggetto digitale individuabile in maniera univoca e sicura, non riproducibile e insostituibile. GLI NFT possono essere oggetto di scambi grazie alla blockchain, in questo caso Ethereum, che ne certifica la proprietà e che ne garantisce trasparenza e tracciabilità.

Le 5 mosse per giocare al campionato più grande del mondo

Le abilità manageriali che si mettono in campo su Sorare, combinando competenza calcistica, lungimiranza nel comporre la propria formazione e conoscenza delle dinamiche del gioco, sono al centro dell’esperienza. Unirsi alle migliaia di appassionati che frequentano questo mondo virtuale è semplice: è sufficiente tenere presenti poche nozioni di base e si è pronti a partire. Ma quali sono le 5 mosse per diventare veri e propri bomber del campionato di calcio più grande del mondo, con oltre 230 squadre e diffuso in più di 180 paesi?

1 Le carte rappresentano un bene scarso: in ogni stagione e per ogni giocatore vengono prodotte 1000 carte Limitate, 100 Rare, 10 Super Rare e 1 carta Unica. Le carte possono essere acquistate sulla piattaforma attraverso le aste o negoziando con altri giocatori. Tuttavia, si può cominciare a giocare anche gratuitamente : registrandosi al sito si riceveranno 10 carte comuni, che non possono essere scambiate, ma che permettono comunque di connettersi con un mondo di appassionati.

: registrandosi al sito si riceveranno 10 carte comuni, che non possono essere scambiate, ma che permettono comunque di connettersi con un mondo di appassionati. 2 Tra i giocatori della propria formazione andrà eletto un capitano e questa si dimostrerà una scelta decisiva per il risultato: il capitano, infatti, vedrà il proprio punteggio settimanale maggiorato del 20% , andando a influire in maniera fondamentale sull’esito complessivo della squadra.

, andando a influire in maniera fondamentale sull’esito complessivo della squadra. 3 Durante la fase di composizione della squadra, è bene fare attenzione ad alcuni aspetti. Innanzitutto, assicurarsi di selezionare calciatori regolarmente in campo , infatti quei giocatori che non sono convocati in squadra o che comunque rimangono in panchina per tutta la partita, non generano punti. Per essere sicuri di schierare la migliore squadra possibile può essere utile controllare che i giocatori scelti abbiano un buon punteggio medio di valutazione, informazione presente accanto ad ognuna delle “schede giocatore” presenti sul lato sinistro dell’interfaccia.

, infatti quei giocatori che non sono convocati in squadra o che comunque rimangono in panchina per tutta la partita, non generano punti. Per essere sicuri di schierare la migliore squadra possibile può essere utile controllare che i giocatori scelti abbiano un buon punteggio medio di valutazione, informazione presente accanto ad ognuna delle “schede giocatore” presenti sul lato sinistro dell’interfaccia. 4 Non bisogna mai dimenticare che il punteggio si basa sulle prestazioni reali dei calciatori. Quindi è senz’altro utile tenere in considerazione, oltre al punteggio medio della carta, anche i risultati probabili delle prossime partite, legati a variabili come gli avversari che si incontreranno sul campo.

dei calciatori. Quindi è senz’altro utile tenere in considerazione, oltre al punteggio medio della carta, anche i risultati probabili delle prossime partite, legati a variabili come gli avversari che si incontreranno sul campo. 5 Giocare con Sorare è semplice. Si può iniziare usando i propri NFT, ma anche solo le carte gratuite che vengono regalate ai manager al momento della registrazione. Insomma, per accedere al fantacalcio più grande del mondo e iniziare a vincere servono solo abilità e conoscenza del mondo del calcio, doti utili per selezionare le carte e costruire la propria squadra. Tutti i tornei sono gratuiti e non richiedono nessuna forma di pagamento.

Su Sorare

Fondata nel 2018, Sorare è stata creata dai tifosi di calcio per i tifosi di calcio. Sorare sta trasformando il fandom sportivo online e dando alla sua comunità un nuovo modo per connettersi ai club e ai giocatori che amano. Il gioco nel dicembre 2021 aveva 260K utenti attivi mensili in 180 paesi. Con sede a Parigi, Sorare è finanziato da un team di livello mondiale, tra cui Benchmark, Accel Partners, Softbank e i calciatori Gerard Piqué, Antoine Griezmann e Rio Ferdinand.