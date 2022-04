Scontro sui social tra Damiano dei Maneskin e Chef Rubio

Il web si divide dopo il “Fuck Putin” pronunciato da Damiano dei Maneskin al Coachella. Interviene anche chef Rubio: “Prendete posizione anche sulla Palestina”

Dopo il “Fuck Putin” pronunciato dal frontman dei Maneskin Damiano sul palco del Coachella, il web si è diviso. Se da una parte in molti hanno approvato le parole del cantante romano e apprezzato il suo netto schieramento nei confronti del presidente russo e sulla guerra in Ucraina, tanti hanno twittato il loro disappunto.

Chef Rubio: “Prendete posizione anche sulla Palestina”

Oltre ai soliti leoni da tastiera che hanno commentato la performance del gruppo (provando in realtà solo a mascherare una certa invidia), ha detto la sua anche chef Rubio. Il conduttore, accanito sostenitore della causa palestinese, ha infatti invitato il gruppo a schierarsi anche nei confronti della Palestina. “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli c**o”, ha scritto Rubio. Poco dopo, la risposta di Damiano: “Doppia salsiccia per me”.

A pubblicare gli screenshot delle critiche ricevute, comprese quelle di Rubio, è stato lo stesso Damiano David nelle sue storie, aggiungendo la frase ironica “Benvenuti in Italia”.

A giudicare dai contributi pubblicati, quello che emerge come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è che mentre in America il gruppo romano è molto apprezzato per la sua musica e per i messaggi che cerca di veicolare, in patria, al contrario, il suo operato è ampiamente criticato e sminuito.