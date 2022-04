I Maneskin protagonisti del Coachella: ecco il video

Il rock dei Maneskin protagonista al Coachella Festival: ecco il video. Prossimo appuntamento il 24 aprile per l’After Party

Quarantacinque minuti di puro rock, quelli portati dai Maneskin sul palco della Mojave Tent in occasione del Coachella. La band romana (prima italiana al festival), ha condiviso con il pubblico presente i suoi più grandi successi come ‘Zitti e Buoni’, ‘I Wanna be your slave’, ‘Mammamia’ e la cover del singolo ‘Womanizer’ di Britney Spears. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno anche rivolto un pensiero alle vittime della guerra in Ucraina dedicando loro il brano ‘Gasoline’. In chiusura, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il frontman Damiano ha urlato dal palco “Free Ukraine, fuck Putin”.

Oltre all’esibizione del 17 aprile (in Italia le 5.30 del mattino di ieri), i Maneskin si esibiranno anche domenica 24 aprile per l’After Party del Coachella. Per seguire la diretta e rivedere tutte le esibizioni basta collegarsi al canale Youtube del Coachella.