Chutney di mele Golden e cipolle: la ricetta

Chutney di mele Golden Delicious BIO Val Venosta e cipolle: la ricetta semplice e gustosa proposta della nostra amica foodblogger Julia

Il chutney di mele è una salsa agrodolce, leggermente piccante, perfetta come accompagnamento ai piatti di degustazione di formaggi e ideale per dare un tocco di gusto a crostini e bruschette. Un condimento sfizioso che non può mancare nel tagliere dell’aperitivo a inizio cena e nel piatto dei formaggi, insieme a pane, frutta fresca, frutta secca, miele e composte.

Ingredienti

per ca. 400 g di chutney

140 g cipolla

600 g mele Golden Delicious BIO Val Venosta

1 peperoncino

3 cucchiai olio di semi

80 g zucchero di canna

160 ml aceto di mele

2 cardamomo (in capsule)

1 anice stellato

3/4 cucchiaino sale

1 cucchiaino semi di senape

Preparazione

Sbucciare e tritare le cipolle e mettere da parte. Lavare e sbucciare le mele, eliminare il torsolo e tagliarle a cubetti di ca. 5×5 mm. Lavare e affettare finemente il peperoncino, se non vi piace particolarmente piccante, prima eliminare i semi. Scaldare una pentola con l’olio di semi e mettere la cipolla a soffriggere insieme al peperoncino. Quindi unire lo zucchero di canna e lasciare caramellare. Quando lo zucchero sarà caramellato, sfumare con l’aceto di mele. Unire quindi le mele, le capsule di cardamomo schiacciate, l’anice stellato, i semi di senape e il sale. Mescolare bene il tutto e lasciare bollire dolcemente per ca. 20 minuti, senza coperchio. Eliminare l’anice stellato e le capsule di cardamomo, poi trasferire il chutney di mele Golden Delicious BIO ancora caldo in dei vasetti sterili. Chiudere subito il coperchio e lasciare raffreddare. Conservare il chutney in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente al buio. Una volta aperto un vasetto, va conservato in frigo.

Suggerimenti

Idealmente il chutney va fatto riposare qualche giorno prima di gustarlo, in modo che tutti i sapori si amalgamino al meglio. Il chutney di mele è ottimo abbinato a un piatto di formaggi.

Ricetta completa QUI