Black Week Superenalotto 27 novembre 2021: i 100 codici vincenti

Black Week Superenalotto: i 100 codici vincenti dell’estrazione di sabato 27 novembre 2021 che assegnano 100 premi garantiti da 50mila euro

Sono stati estratti i 100 codici vincenti del gioco Black Week Superenalotto, la nuova iniziativa che dal 23 al 27 novembre mette in palio 300 premi garantiti da 50.000€. Nei concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre, oltre ai normali premi SuperEnalotto SuperStar, ci sono infatti in palio ben100 premi da 50.000€, per ciascun concorso.

Partecipa al gioco chi ha acquistato una giocata con SuperStar, valida per almeno uno dei concorsi speciali Black Week Superenalotto n.140, 141 e 142 del 23, 25 e 27 novembre.

COME SI VINCE

I 300 premi garantiti da 50.000€ verranno assegnati estraendo, per ogni concorso speciale Black Week Superenalotto, 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni SuperEnalotto SuperStar giocate per ciascuno dei concorsi speciali di martedì 23 novembre (QUI i codici estratti), giovedì 25 novembre (QUI i codici estratti) e sabato 27 novembre 2021.

I codici vincenti verranno comunicati alla chiusura di ciascun concorso speciale, insieme ai risultati delle estrazioni dei concorsi stessi.

Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19.30 del giorno dell’estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it e su Sisal TV.

In caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di Black Week Superenalotto verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.

I 100 CODICI VINCENTI DEL BLACK WEEK SUPERENALOTTO

Avvertenza: l’identificativo tra parentesi indica il relativo codice vincente della promozione

I codici vincenti saranno disponibili a breve.

COME VERIFICARE LA VINCITA

Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

nella sezione Verifica Vincite del sito www.superenalotto.it e www.giochinumerici.info

con la App Ufficiale di SuperEnalotto

nei Punti di Vendita Sisal

Puoi controllare i codici nella pagina codici vincenti che verrà pubblicata al termine di ciascun concorso speciale. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.

Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nella maschera il classico codice da 25 cifre della ricevuta di gioco.

Nota bene: I risultati dei concorsi n.140, 141 e 142 di martedì 23 novembre, giovedì 25 novembre e sabato 27 novembre saranno disponibili entro le ore 24.00. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista l’assegnazione dei premi dell’iniziativa speciale Black Week. La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo l’estrazione.