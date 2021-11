I 100 codici vincenti di Black Week Superenalotto estrazione di giovedì 25 novembre 2021 che assegnano 100 premi garantiti da 50mila euro

Torna stasera Black Week Superenalotto del 25 novembre, la nuova iniziativa che mette in palio con i codici vincenti 300 premi da 50.000€. Nei concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre, oltre ai normali premi SuperEnalotto SuperStar, ci sono infatti in palio ben 100 premi da 50.000€, per ciascun concorso.

Partecipa al gioco chi ha acquistato una giocata con SuperStar, valida per almeno uno dei concorsi speciali Black Week Superenalotto n.140, 141 e 142 del 23, 25 e 27 novembre.

COME SI VINCE

I 300 premi garantiti da 50.000€ verranno assegnati estraendo, per ogni concorso speciale Black Week Superenalotto, 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni SuperEnalotto SuperStar giocate per ciascuno dei concorsi speciali di martedì 23 novembre (QUI I 100 CODICI ESTRATTI), giovedì 25 novembre e sabato 27 novembre 2021.

I codici vincenti verranno comunicati alla chiusura di ciascun concorso speciale, insieme ai risultati delle estrazioni dei concorsi stessi.

Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19.30 del giorno dell’estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it e su Sisal TV.

In caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di Black Week Superenalotto verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.

BLACK WEEK SUPERENALOTTO: I 100 CODICI VINCENTI DEL 25 NOVEMBRE 2021

Avvertenza: l’identificativo tra parentesi indica il relativo codice vincente della promozione

0024APD 141056 (0024A48D0038-1) 0044ATO 1410206 (0044A28D00CE-2) 0058ATO 141012 (0058A28D000C-2) 0131AME 1410291 (0131AA8D0123-1) 0179ABO 141013 (0179A68D000D-1) 0209AMI 1410161 (0209A38D00A1-1) 0239ABO 141048 (0239A68D0030-2) 0297ACA 141068 (0297A88D0044-2) 0346BTO 14108 (0346B28D0008-1) 0596ARM 141062 (0596AC8D003E-2) 0671AGE 141050 (0671A18D0032-2) 0742AFI 141052 (0742A78D0034-1) 0791APD 141023 (0791A48D0017-19) 0952ANA 141043 (0952AE8D002B-1) 0975APD 1410189 (0975A48D00BD-1) 1063APD 141031 (1063A48D001F-2) 1063BBA 141064 (1063B98D0040-2) 1064CRM 14106 (1064CC8D0006-3) 1177ABO 141063 (1177A68D003F-2) 1233ANA 1410353 (1233AE8D0161-3) 1300CMI 141098 (1300C38D0062-3) 1327BGE 1410131 (1327B18D0083-1) 1331ARM 1410211 (1331AC8D00D3-2) 1549BPD 1410118 (1549B48D0076-1) 1556ABO 141057 (1556A68D0039-5) 1681ABO 141051 (1681A68D0033-1) 1883ACA 1410183 (1883A88D00B7-2) 2019APA 1410143 (2019AB8D008F-3) 2205ARM 141072 (2205AC8D0048-4) 2375BNA 141098 (2375BE8D0062-1) 2405ARM 141065 (2405AC8D0041-13) 2643APD 141024 (2643A48D0018-4) 2676ATO 141038 (2676A28D0026-1) 3102BFI 1410148 (3102B78D0094-1) 3210ABO 1410150 (3210A68D0096-1) 3303AME 14101 (3303AA8D0001-2) 3784AME 141016 (3784AA8D0010-1) 3817BVR 141045 (3817B58D002D-4) 3831BMI 1410233 (3831B38D00E9-2) 3872AGE 141083 (3872A18D0053-1) 5031AMI 141029 (5031A38D001D-2) 5209BMI 141066 (5209B38D0042-1) 5225ARM 141094 (5225AC8D005E-3) 5283APD 1410212 (5283A48D00D4-1) 5529ACA 141060 (5529A88D003C-1) 5880CMI 141033 (5880C38D0021-1) 6009CNA 141016 (6009CE8D0010-1) 6011AGE 141029 (6011A18D001D-3) 6170BNA 1410127 (6170BE8D007F-2) 6239AMI 141029 (6239A38D001D-1) 6242AMI 1410102 (6242A38D0066-2) 6367ANA 141044 (6367AE8D002C-1) 6390APE 141087 (6390AD8D0057-1) 6719ACA 1410120 (6719A88D0078-2) 6960APA 141039 (6960AB8D0027-4) 7026AFI 141027 (7026A78D001B-1) 7209ABO 141016 (7209A68D0010-1) 7420ANA 141037 (7420AE8D0025-1) 7539ARM 141052 (7539AC8D0034-2) 7574ARM 141038 (7574AC8D0026-1) 8302ABO 141038 (8302A68D0026-1) 8547BME 141066 (8547BA8D0042-2) 8586ABO 141021 (8586A68D0015-11) 8929APD 14102 (8929A48D0002-1) 9000FGE 1410207 (9000F18D00CF-1) 9005FGE 14103960 (9005F18D0F78-2) 9005KGE 1410667 (9005K18D029B-1) 9005LGE 14105447 (9005L18D1547-1) 9005MGE 14103412 (9005M18D0D54-9) 9005TGE 14103961 (9005T18D0F79-2) 9005UGE 14104956 (9005U18D135C-2) 9005ZGE 14102552 (9005Z18D09F8-3) 9017AVR 141033 (9017A58D0021-25) 9023AMI 141078 (9023A38D004E-4) 9036AME 141014 (9036AA8D000E-1) 9090EMI 1410237 (9090E38D00ED-29) 9090EMI 1410328 (9090E38D0148-103) 9090FMI 1410484 (9090F38D01E4-76) 9090FMI 1410536 (9090F38D0218-81) 9090FMI 1410854 (9090F38D0356-1) 9090FMI 1410919 (9090F38D0397-26) 9090FMI 14101006 (9090F38D03EE-100) 9090FMI 14101026 (9090F38D0402-859) 9090FMI 14101140 (9090F38D0474-15) 9090FMI 14101346 (9090F38D0542-9966) 9090FMI 14101347 (9090F38D0543-889) 9090FMI 14101363 (9090F38D0553-9381) 9090FMI 14101365 (9090F38D0555-2118) 9090FMI 14101378 (9090F38D0562-5573) 9090FMI 14101379 (9090F38D0563-8412) 9090FMI 14101563 (9090F38D061B-4384) 9090FMI 14101563 (9090F38D061B-9893) 9090FMI 14101753 (9090F38D06D9-56) 9090FMI 14101972 (9090F38D07B4-6) 9090FMI 14102083 (9090F38D0823-84) 9090FMI 14102624 (9090F38D0A40-30) 9315BPA 141030 (9315BB8D001E-2) 9397ABO 141023 (9397A68D0017-1) 9567ACA 14104 (9567A88D0004-1) 9804BME 141058 (9804BA8D003A-1)

COME VERIFICARE LA VINCITA

Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

nella sezione Verifica Vincite del sito www.superenalotto.it e www.giochinumerici.info

con la App Ufficiale di SuperEnalotto

nei Punti di Vendita Sisal

Puoi controllare i codici nella pagina codici vincenti che verrà pubblicata al termine di ciascun concorso speciale. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.

Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nella maschera il classico codice da 25 cifre della ricevuta di gioco.