Gossip: Diletta Leotta in vacanza con i genitori

Diletta Leotta su Instagram carica un foto in vacanza con i genitori: un altro indizio della fine della storia d’amore con Can Yaman

Ancora non è chiaro se la rottura è certa oppure si tratta solo di strategia per rimanere sulla cresta del gossip. Sta di fatto, però, che Diletta Leotta e Can Yaman stanno trascorrendo le vacanze da separati.

Leotta presente sui social Yaman no

Dopo il ritorno dal viaggio in Turchia infatti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) le due star sembrano aver preso strade differenti. Diletta Leotta, prima in Sardegna con le amiche e attualmente in Sicilia con mamma e papà, appare sempre sorridente e in gran forma ma sola. A differenza della compagna invece, Can Yaman è completamente sparito anche dai social: il suo ultimo post risale al 31 luglio scorso e rumors lo vogliono già a Roma in procinto di partire con il set di Sandokan.

L’incontro mancato in Sardegna

La presentatrice e l’attore turco hanno ‘rischiato’ di incontrarsi all’aeroporto in Sardegna, quando lui arrivava sull’isola e lei partiva da lì per tornare nella sua Sicilia. E proprio l’incontro mancato tra i due ha fatto pensare alla crisi. Sarà finita veramente? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime storie.