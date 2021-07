Gossip: Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati

Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso le vacanze separati: lui in Puglia, lei in Sradegna con gli amici. Secondo rumors si sarebbero lasciati

Impazza il gossip sulla coppia più chiacchierata d’Italia. Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero aver scritto la parola fine alla loro storia. Non ci sono conferme o smentite da nessuna delle due parti, ma sembra che da diverse settimane i due non si siano più visti, al punto di trascorrere le vacanze separati. Diletta è stata in Sardegna con gli amici, Can Yaman si è invece rilassato in Puglia.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

A lanciare la bomba sulla separazione della coppia è stato per primo Alessandro Rosica di Investigatore Social, che nel corso di una diretta su Instagram ha affermato che tra i due sarebbe tutto finito da diversi giorni. Una fonte avrebbe riferito che “Hanno litigato ma per il bene di entrambi hanno deciso di rimanere amici, in buoni rapporti”.

Di recente Can Yaman è volato in Sardegna, ma alcune fonti sostengono che Diletta sia tornata a Milano. Tuttavia, in una storia pubblicata su Instagram dall’attore, lo si vede pronto a prendere il largo su uno yacht. Con una veloce ripresa viene inquadrata in lontananza una misteriosa ragazza bionda, con indosso occhiali da sole scuri e cappello. Diletta o non Diletta?

E il matrimonio?

Diletta Leotta e Can Yaman erano (o sono?) prossimi al matrimonio. La proposta è arrivata con tanto di anello di Tiffany da oltre 40mila euro. Per fare le cose per bene, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la scorsa primavera Diletta è volata in Sicilia con Can, per presentarlo alla sua famiglia. Poi è stata la volta della Turchia, dove la Leotta ha potuto conoscere i genitori, i parenti e gli amici dell’attore.