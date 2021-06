Per Matteo Renzi il Movimento 5 stelle è finito

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Il Movimento 5 stelle è finito, non rientrano in Parlamento manco in gita scolastica”

“Ho l’impressione che il M5s sia finito“, dice Matteo Renzi a Sky, nell’ambito della rassegna Live in Firenze. “La legislatura continuerà fino al 2023”, dice Renzi che a proposito dei tanti parlamentari alla prima legislatura, dice: “Anche perché questi non rientrano in Parlamento neanche in gita scolastica”.

RENZI: “HABITAT NATURALE DI CONTE È MEDIARE TRA TAVERNA E TONINELLI”

“Draghi è molto meglio di Conte. Quando vedo Conte stare a discutere tra Casalino, Toninelli, Taverna e Di Battista, dico che quello è il suo habitat naturale. Adesso abbiamo Draghi che si occupa del debito pubblico e Conte che discute coi Cinque Stelle” e “non riesce a mediare tra Taverna e Toninelli” aggiunge Renzi come riferisce la Dire (www.dire.it).

RENZI: “NON SONO PESSIMISTA, NON VEDO BOMBE SOCIALI”

“Non sono così pessimista. Non vedo bombe sociali”, prosegue Renzi in riferimento alle proteste dei sindacati. “Dobbiamo stare attenti ed essere prudenti. Ma sono certo che una volta finita la pandemia, la ripresa sarà una ripresa ‘a molla’ e quindi non ci saranno bombe sociali”, aggiunge il leader di Iv.

DDL ZAN, RENZI: “TUTTI INSIEME, UOMINI BUONA VOLONTÀ TROVINO ACCORDO”

“Io penso che il tema dei diritti civili sia molto importante. La legge contro l’omofobia è necessaria. Il mio appello è che tutti insieme si possa trovare sui diritti le ragioni che uniscono e non che dividono. Gli uomini di buona volontà un accordo lo possono trovare in qualsiasi momento”.