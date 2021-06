Blocco licenziamenti: i sindacati scendono in piazza

A Torino, Bari e Firenze i sindacati scendono in piazza, Landini della CGIL: “Stop ai licenziamenti, no a ulteriori fratture sociali”

“Oggi chiediamo la proroga del blocco” dei licenziamenti “e chiediamo che il governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. E’ il momento di unire, non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini a margine della mobilitazione promossa dai sindacati confederali che oggi scendono in piazza in tre piazze d’Italia, Torino, Bari e Firenze.

Sul blocco dei licenziamenti “ad oggi risposte diverse dal governo non le abbiamo, infatti con Cisl e Uil stiamo ragionamento su come proseguire in tempi rapidi con la mobilitazione perchè continuiamo a pensare che è utile evitare che dal 1 luglio le persone siano licenziate” aveva detto nei giorni scorsi Landini come riferisce la Dire (www.dire.it).

“Il rischio lo avvertiamo, non siamo fuori dalla pandemia”, dice Landini, e per evitarlo “bisogna intervenire entro giugno. Stiamo studiando come riprenderci le piazze, vogliamo una prospettiva basata non sui licenziamenti, ma su nuovo lavoro”.