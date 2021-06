M5s nel caos dopo lo strappo di Grillo con Conte

Ancora caos in casa 5 Stelle: si fa più vicino l’addio dell’ex premier Giuseppe Conte al Movimento dopo la rottura con il fondatore Beppe Grillo

Ancora caos in casa 5 Stelle. Dopo le parole del cofondatore Beppe Grillo, secondo il quale Giuseppe Conte “dovrebbe studiare”, sembra essere sempre più vicino l’addio di quest’ultimo alla guida del Movimento.

L’ex premier, spiega la Dire (www.dire.it), non sembrerebbe voler accettare la ‘diarchia di comando’ e nemmeno una telefonata con il comico genovese avvenuta in serata sembra aver appianato le divergenze.

Intanto, il fermento tra parlamentari e attivisti pentastellati sta crescendo con il passare delle ore. Per questo, il titolare della Farnesina, Luigi di Maio ha provato a placare gli animi: “Mai come adesso serve compattezza- ha detto il ministro- Dialoghiamo con il massimo impegno e lavoriamo per unire”.

Altre fonti del M5s smentiscono queste ricostruzioni e invitano alla calma: “No alla psicosi da retroscena. Parlerà Conte. Probabilmente lunedì”.