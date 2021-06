Walking Day CSI: l’Europa si abbraccia camminando

Il 18 giugno sarà Walking Day: 8mila km il traguardo da raggiungere unendo le forze di W4AL, collegando idealmente i 5 paesi continentali protagonisti del progetto europeo

It’s Walking Time! È tempo di camminare e di rimettersi in moto. Il Centro Sportivo Italiano dopo tante distanze, chiusure forzate, isolamento ha pensato di riattivare le persone, promuovendo, a conclusione del progetto europeo W4AL, Walk for All for Life, il Walking Day, una giornata dedicata alla camminata sportiva.

Venerdì 18 giugno, dalle 17 (ora italiana) si cammina per l’Europa, attraversandola idealmente, unendo simbolicamente i centri nazionali dove si è svolto il progetto W4AL. Da Trento a Roma in Italia, a Frechen in Germania, ad Aalborg in Danimarca, fino a Barcellona in Spagna, e attraversando il Mediterraneo in Grecia a Salonicco. Il collegamento, in linea d’aria fra questi paesi dista 8mila km. Perché allora non provare a percorrerli, sommando i passi di ciascun partecipante, dandosi appuntamento alle 17, ora italiana?

E sarà la celeberrima “You’ll never walk alone” l’inno a stimolare la partecipazione nei 5 paesi coinvolti. Accompagnando i passi dei protagonisti in tutta Europa. Come dire non si è soli. Anzi insieme, step by step, è possibile riabbracciarci.

Lo sport ed il movimento avvicinano come pochi la gente e per questo il CSI ha invitato le società sportive, i gruppi sportivi, gli oratori, le singole squadre di ogni disciplina a ripartire per arrivare con la fantasia e con l’impegno e la forza di ciascuno a regalarci un ponte ideale di 8mila km capace di collegare e unire gli sportivi dei 5 paesi europei. Insieme lo percorreremo, su strade e tragitti diversi, per arrivare insieme a tagliare il traguardo ed abbracciarci idealmente al raggiungimento di esso. Facciamo muovere il movimento e contiamo i passi, ciascuno individualmente, o in squadra, ovunque ci si trovi, senza un tracciato obbligato, da seguire. Basterà soltanto per iscriversi al WDAY scaricare la App “Walk for All for Life” (su IOS o Android) dedicata, grazie a cui sarà possibile conteggiare i passi di tutti i partecipanti digitali, per arrivare al traguardo dell’abbraccio finale, seppur virtuale.

Il WDay porterà con sé un clima di festa in tutto il continente, a celebrare la diversità culturale delle città ospitanti unite dalla comune passione e dall’obiettivo sportivo.

Il 18 giugno dalle 17 diretta Web sui canali social CSI

Collegamenti, finestre sul WDay saranno aperte in tutta Europa in diretta sul web vivendo le emozioni “live” della giornata, interagendo dalle diverse piazze, con ospiti sportivi, momenti significativi, con protagonisti gli atleti i gruppi ed i walkers europei. Sul canale Youtube del CSI a partire dalle 17 – ora italiana – di venerdì 18 giugno andrà in diretta la trasmissione di questa iniziativa CSI carica di energia, fratellanza e voglia di ritornare a fare sport e attività motoria.

“Walking progress”: premi fino al 18 giugno

Inizia a caricarti per il “Walking Day”, coinvolgendo le società sportive in attività di camminate e scaricando la App “Walk For All For Life”, disponibile gratuitamente negli store per iOS e Android, ed invitando i partecipanti a scaricarla. E con W4AL vinci premi ogni giorno, camminando sui canali social.

Accanto al Walking Day infatti viaggia il contest #W4AL, il quale prevede quotidianamente, fino al 18 giugno, premi speciali al camminatore più assiduo che condivide su Instagram un video/foto della sua camminata. Premi naturalmente anche ai “top walker” di giornata, ovvero quei camminatori (uomo e donna) rilevati dalla App come i due con più passi all’attivo in ciascuna delle giornate di avvicinamento al WDay.

Come partecipare al contest social #W4AL

Segui la pagina Instagram del @centrosportivoitaliano

Fai un video o scatta una foto della tua camminata sportiva

Pubblicala su Instagram come storia, tagga @centrosportivoitaliano e usa l’hashtag #W4AL

Avrai la possibilità di essere sorteggiato per ricevere come premio un kit da walker contenente una maglietta, una borraccia e una sacca personalizzata del progetto.