Giorgia Soleri rivela ai fan di essere bisessuale

Giorgia Soleri su Instagram ha rivelato ai fan di essere bisessuale: ha raccontato anche le curiosità sulla relazione con Damiano, frontman dei Maneskin

Schietta e senza troppi giri di parole. Giorgia Soleri, nelle ultime storie di Instagram, ha affermato di essere bisessuale. L’influncer, nel viaggio di ritorno da Venezia a casa, ha chiesto ai suoi followers di fargli qualche domanda per ingannare il tempo. Ed è stata accontentata, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Ovviamente non potevano mancare le curiosità sulla relazione con Damiano, frontman dei Maneskin ma tra le indiscrezioni è arrivata anche quella sull’orientamento sessuale.

La dichiarazione di Giorgia Soleri

“In un post o in una delle tue storie dicesti di essere omosessuale o sbaglio?” ha chiesto un follower e lei ha chiarito: “No, non l’ho mai detto. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale”.

Tra le osservazioni dei fan fatte a Giorgia, anche quella sulla popolarità di Damiano che di riflesso ha fatto aumentare anche quella della modella. In particolare, a una follower che le ha fatto notare, inoltre, come la notorità sarebbe poco in linea con il femminismo di cui lei si fa portabandiera, Giorgia Soleri ha spiegato: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è ovviamente aumentata?”.