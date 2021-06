Eriksen dall’ospedale rassicura i fan su Instagram

“Ciao a tutti, un grande grazie per i vostri dolci e fantastici saluti, messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e per la mia famiglia. Sto bene date le circostanze. Devo ancora fare qualche esame all’ospedale ma mi sento bene. Ora tiferò per i ragazzi della nazionale danese nelle prossime partite”. Sono le parole di Christian Eriksen dal letto dell’ospedale Rigshospitalet di Copenaghen dove è ricoverato da sabato pomeriggio per un arresto cardiaco avvenuto durante Danimarca-Finlandia, partita degli Europei 2020.

LEGGI QUI PER APPROFONDIRE: IL MONDO CON IL FIATO SOSPESO PER ERIKSEN, IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO

Il calciatore 29enne, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha pubblicato su Instagram un selfie con il pollice alto, il primo post dopo quanto accaduto. Dal momento del suo ricovero un moto comune di solidarietà e apprensione si è sollevato in tutto il mondo.