Danimarca-Finlandia: malore per Eriksen, portato in ospedale

Paura agli Europei di calcio durante il match Danimarca-Finlandia: il danese Eriksen colto da malore in campo, dopo il massaggio cardiaco è stato ricoverato

Attimi di terrore nel pomeriggio durante il match Danimarca-Finlandia dei Campionato Europei di calcio. Il centrocampista danese Christian Eriksen al 43′ del primo tempo, avvicinandosi per raccogliere una rimessa laterale, si è accasciato sul terreno di gioco per un malore.

Immediata la corsa dei sanitari verso Eriksen, che è rimasto privo di sensi a terra. I giocatori danesi, visibilmente sconvolti dall’accaduto, hanno coperto in cerchio i medici che hanno praticato il massaggio cardiaco.

Il centrocampista dell’Inter è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato. A far ben sperare per le condizioni del calciatore sono le immagini della sua uscita in barella. Il fantasista danese è sveglio e si tiene la testa con una mano.

Il match è stato sospeso sul risultato di 0-0. Sono attese a breve decisioni della UEFA sulla ripresa del gioco. Intanto, dopo l’esordio vincente dell’Italia che ieri sera ha battuto 3-0 la Turchia, nel girone degli azzurri è terminata 1-1 l’altra sfida del girone tra Svizzera e Galles.