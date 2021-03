Dai maestri Perugina la ricetta dei Pancake al Cioccolato

La ricetta home-made che la Scuola del Cioccolato Perugina ha pensato per una colazione last minute: come fare i Pancake al Cioccolato

Gli italiani, oggi, non rinunciano alla cucina e alle preparazioni e neanche alle buone ricette che addolciscono ogni momento. Perché, si sa, un dolce porta sempre allegria e buon umore. E chi ha detto che per realizzarlo occorra una ricorrenza o un’occasione particolare? La Scuola del Cioccolato Perugina, guidata dal maestro Alberto Farinelli da sempre realizza dolci ricette per ricorrenze e festività ma non solo. Regala infatti anche semplici soluzioni per sviluppare la creatività di chi vuole, quotidianamente, sorprendere a tavola con ricette semplici e gustose. Ecco che dalla Scuola del Cioccolato Perugina arriva la ricetta dei Pancake al Cioccolato, pronti in 20 minuti per tutti coloro che tra smart working, faccende domestiche e didattica a distanza cercano sempre più di ritagliarsi dei piccoli spazi a casa per ricaricarsi con gusto, a partire proprio dalla colazione.

La cucina è stata ed è tuttora un rifugio dalla vita frenetica e dalle ansie quotidiane ma oggi, in cui si ha sempre meno tempo, le ricette per chi vuole farsi una piccola coccola di gusto, rompendo anche la routine, dovrebbero essere veloci e facili da preparare. I Pancake al Cioccolato sono quindi perfetti per tutti coloro che spesso, pur non avendo tanto tempo libero, decidono di ritagliarsi un momento a casa propria preparando qualcosa di fatto in casa rispetto ai soliti biscotti e merendine confezionate.

Com’è risaputo, la colazione è considerata il pasto più importante della giornata e oggi è tornata ad essere un momento di rito generalmente trascorso in compagnia di familiari o da soli, leggendo il giornale o davanti al proprio smartphone o computer. La colazione all’Italiana, inoltre, è una delle poche in Europa ad essere composta principalmente da alimenti dolci, in contrasto con la classica colazione “continentale”, caratterizzata invece da ingredienti prevalentemente salati.

E quando si tratta di dolci, chi meglio di Alberto Farinelli, Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina, potrebbe offrire la ricetta perfetta per una colazione fatta in casa da realizzare in totale semplicità, anche last minute? Il Maestro sceglie il Pancake, un dolce della tradizione americana, che, grazie alle sue tante varianti, si è diffuso in altre parti nel mondo fino all’Italia. I Pancake della Scuola del Cioccolato Perugina sono però resi ancora più speciali e deliziosi dall’inconfondibile gusto del Cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50%, trasformato in una sfiziosa crema, grazie alla sua facilità di scioglimento, per accompagnare il dolce.

Realizzare i Pancake al Cioccolato è semplicissimo, dopo aver preparato l’impasto con uova, qualche cucchiaino di zucchero e latte, con l’aggiunta successiva di farina e lievito, si dovrà aggiungere il burro e versare poco alla volta l’impasto, in una padella antiaderente con un mestolo. In pochi minuti i Pancake saranno pronti per essere gustati e vi resterà solamente da realizzare la crema al cioccolato, che si otterrà facilmente facendo sciogliere Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% con il latte caldo.

RICETTA PANCAKE AL CIOCCOLATO

Ingredienti per i pancake:

• 250 g latte intero

• 200 g farina 00

• 2 uova intere

• 50 g zucchero

• 40 g burro + qb per ungere la padella

• 10 g lievito per dolci

• Sale un pizzico

Ingredienti per la crema al cioccolato:

• 150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

• 100 g latte intero

Preparazione dell’impasto dei pancake al cioccolato:

1. Prendete una ciotola capiente, versateci le uova, lo zucchero e un pizzico di sale e con una frusta o una planetaria mescolate bene il tutto, aggiungete il latte e continuate a mescolare.

2. Setacciate insieme la farina e il lievito, aggiungete all’impasto mescolando sempre molto bene con la frusta per evitare che si formino dei grumi, infine aggiungete il burro fuso tiepido e mescolate di nuovo.

3. Prendete una padella antiaderente dal diametro massimo di 15 cm.

4. Ungete la superfice con un pezzettino di burro, mettetela sul fornello, quando sarà ben calda versate un mestolo di impasto al centro della padella.

5. Fate cuocere a fuoco medio, appena i bordi si staccano e sollevano, aiutandovi con una paletta, capovolgete il pancake dall’altro lato e ultimate la cottura.

6. Adagiate il pancake su un piatto e ripetete l’operazione fino ad esaurire l’impasto.

Preparazione della crema al cioccolato:

1. Sminuzzare a pezzi piccoli Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%.

2. In un pentolino scaldate il latte fino a leggero bollore, poi togliete dal fornello e versateci il cioccolato sminuzzato e mescolate fino a completo scioglimento.

3. Servite i pancakes caldi cosparsi di abbondante crema al cioccolato.