Il video dei gatti alla Spa fa impazzire i social

I video dei gatti che si rilassano alla Spa sono diventati virali: a realizzarli Kareem e Fifi, marito e moglie creatori dell’account Dontstopmeowing

Il video dei gatti che si rilassano in una Spa ha fatto il giro del mondo. I micetti amanti del relax sono protagonisti di una serie di video spassosi diventati virali su TikTok.

A realizzarli sono stati Kareem e Fifi, marito e moglie creatori dell’account Dontstopmeowing. La coppia come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha immortalato i gatti mentre si godono una giornata alla Spa insieme al loro papà umano. E guai a disturbarli!

Il primo video della serie ha per protagonista il gatto Chase, filmato mentre si rilassa sornione sul letto insieme a Kareem. Quando la sua mamma umana Fifi cerca di spostarlo per sdraiarsi, il gatto si mostra scocciato, facendole capire che non è aria.

Nel secondo filmato, invece, i gatti sono tre, tutti sdraiati a lettone col papà. Anche in questo caso, non c’è spazio per la loro mamma umana!