Italiani inorriditi dalla carbonara al pomodoro USA

Negli Stati Uniti il New York Times propone la carbonara al pomodoro affumicato: dopo la disastrosa ricetta francese, un’altra catastrofe culinaria

La rivisitazione in chiave moderna delle ricette della tradizione non è tabù da molti anni. Ma la carbonara al pomodoro affumicato proposta dal New York Times gareggia a pieno titolo con la disastrosa ricetta proposta dai francesi qualche anno fa.

Il celebre quotidiano ha proposto ai suoi lettori una variante della pasta nostrana, aggiungendo alla ricetta originale – udite, udite – i pomodori. La “Smoky Tomato Carbonara” (Carbonara al pomodoro affumicato) del quotidiano americano ha fatto il giro del mondo, e gli Italiani sui social non l’hanno presa benissimo.

Secondo quanto scrive il New York Times, i pomodori “non sono tradizionali nella carbonara, ma danno un sapore brillante al piatto”.

Il Carbonara Gate

Nel 2016 il canale Youtube francese Demotivateur pubblicava un disastroso video tutorial per la Carbonara che suscitò le ire del web. Secondo quella ricetta, per cucinare una buona carbonara bisognava mettere insieme una cipolla a pezzi, pancetta a tocchettini e farfalle Barilla in un’unica padella da scaldare con l’aggiunta di acqua. Il pappone andava poi condito con crema, pepe, parmigiano, erba cipollina e spezie varie.

E per finire il colpo di grazia: un uovo crudo sopra prima di servire in tavola…

La ricetta fece il giro del mondo e scatenò un clamore mediatico, tanto che Barilla, chiamata in causa nel video tutorial, si dissociò da quanto mostrato nelle immagini. In risposta, l’anno seguente, fu lanciato il Carbonara Day, che ogni 6 aprile celebra la vera pasta alla Carbonara italiana.

