IBD e anemia: meglio usare carbossimaltosio ferrico

Per l’anemia da carenza di ferro nei pazienti con malattia cronica infiammatoria intestinale, è indicato il carbossimaltosio ferrico per via endovenosa

Per l’anemia da carenza di ferro (IDA) nei pazienti con malattia cronica infiammatoria intestinale (IBD), il carbossimaltosio ferrico per via endovenosa (ev) è probabilmente più efficace del saccarosio di ferro ev, secondo una revisione Cochrane delle terapie per il trattamento dell’IDA in pazienti con malattia di Crohn (CD) e colite ulcerosa (UC).

Le IBD colpiscono circa sette milioni di persone in tutto il mondo e sono spesso accompagnata da IDA. Le diverse vie di somministrazione del ferro, dosi e preparazioni hanno diversi vantaggi e svantaggi, ma non è stato raggiunto alcun consenso tra i medici su quale percorso di trattamento sia più vantaggioso.

Utilizzando i dati disponibili fino a novembre 2019, il dottor Morris Gordon dell’Università del Lancashire centrale, a Preston, nel Regno Unito, e colleghi hanno valutato l’efficacia e la sicurezza dei vari interventi per il trattamento dell’IDA nei pazienti con IBD.

Undici studi, con un totale di 1.670 partecipanti, hanno soddisfatto i criteri di inclusione. Questi erano studi randomizzati e controllati che confrontavano gli interventi di somministrazione di ferro l’uno contro l’altro o il placebo negli adulti con IDA e IBD.

“L’outcome primario, quando definito, era un aumento dell’emoglobina di 20 g/L in tutti gli studi tranne due in cui è stato utilizzato un aumento di 10 g/L”, scrivono gli autori.

Sulla base dei loro risultati, i ricercatori affermano che il carbossimaltosio ferrico ev probabilmente riesce ad ottenere una risoluzione della carenza di ferro in un numero maggiore di persone rispetto al saccarosio di ferro ev.

Ad esempio, uno studio che confrontava il carbossimaltosio ferrico e.v. e il saccarosio di ferro endovenoso ha fornito prove di “moderata certezza” che il carbossimaltosio ferrico era “probabilmente superiore” al saccarosio di ferro, sebbene vi fossero responder in entrambi i gruppi.

Nel gruppo carbossimaltosio ferrico, 150 pazienti su 244 (61%) hanno risposto così come 118 pazienti su 239 (49%) nel saccarosio ferro. Il rapporto di rischio era 1,25 ( intervallo di confidenza al 95%: 1,06-1,46) e il numero necessario per il trattamento per un esito positivo aggiuntivo (NNTB) era nove.

I dati suggeriscono anche che il maltolo ferrico orale può portare a una risoluzione di IDA in un numero maggiore di persone rispetto al placebo. Uno studio che confrontava il maltolo ferrico orale con il placebo ha fornito prove di superiorità “a bassa certezza” (RR, 73,00; IC 95%, da 4,58 a 1,164).

Un’analisi che ha confrontato tutte le preparazioni di ferro per via endovenosa con tutte le preparazioni di ferro per via orale ha mostrato che la via endovenosa può portare a più responder (RR, 1,17; IC 95%, 1,05-1,31; NNTB, 11), sebbene con “bassa certezza”.

Nella revisione dei dati gli autori sottolineano anche che l’interruzione del trattamento dovuta a effetti collaterali erano più comuni con i preparati di ferro per via orale rispetto a quelli e.v. (RR, 0,39; IC 95%, da 0,20 a 0,74), ma ancora una volta con “bassa certezza a causa del rischio di bias, incoerenza e imprecisione”.

“A parte il carbossimaltosio ferrico e.v. e il maltolo ferrico orale, non è chiaro se vi siano differenze tra uno qualsiasi degli altri trattamenti studiati per IDA” precisano gli autori, a causa del basso numero di studi in ciascuna area di confronto e dell’eterogeneità clinica all’interno degli studi.

Gordon M. et al., Interventions for treating iron deficiency anaemia in inflammatory bowel disease.

