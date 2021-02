Natalia Bryant diventa modella per le sorelle Hadid

Diciotto anni appena e un futuro che si prospetta stellare. Natalia Bryant, primogenita di Kobe e Vanessa Bryant, calcherà presto le passerelle di moda più importanti. La ragazza è stata ingaggiata dalla IGM Models, l’agenzia che segue le sorelle Hadid, Gigi e Bella, Hailey Bieber, Karlie Kloss, Miranda Kerr e Ashley Graham.

Un anno dopo l’incidente aereo mortale per il padre e la sorella Gianna, Natalia Bryant riparte così da quello che era uno dei suoi più grandi sogni, come ha raccontato lei stessa su Instagram: “Sono stata interessata alla moda da quando ero molto piccola. Amo quest’industria e voglio fare la modella sin da quando ho memoria”.

E, proprio per questo, non vede l’ora di iniziare: “C’è molto da imparare- ha aggiunto- ma sento che questa è una grande opportunità per me per farlo e per esprimere me stessa in maniera creativa”.

Emozione grande anche per mamma Vanessa, che ha subito condiviso la news scrivendo: “Sono così contenta per te”. Tra i commenti anche quello di Gigi Hadid. La top model, recentemente diventata mamma della sua primogenita, ha scritto: “Benvenuto angelo”.

Tra le nuove arrivate in IGM anche Ella Emhoff, la figliastra di Kamala Harris

Natalia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è l’unica nuova arrivata in IGM. L’agenzia, nei giorni scorsi, ha ingaggiato anche Ella Emhoff, figlia del marito di Kamala Harris, Doug. La ragazza – 21 anni appena – ha colpito tutti all’Inauguration Day, sul palco del giuramento di Biden accanto alla vicepresidente e suo padre. Ella è una fashion designer e ha già fondato una linea di abbigliamento.