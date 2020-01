Tragedia in California: il mondo piange Kobe Bryant

La leggenda dell’Nba Kobe Bryant morto in un incidente con l’elicottero in California: tra le altre otto vittime anche la figlia di 13 anni

Il mondo dello sport e non solo piange Kobe Bryant, stella e leggenda dell’Nba, morto in un incidente con il suo elicottero a Calabasas.

Insieme a Kobe Bryant, il “Black Mamba” cresciuto in Italia grazie al padre Joe – trascorsi a Pistoia, Rieti, Reggio Calabria e Reggio Emilia – hanno perso la vita anche la figlia di 13 anni, Gianna Maria, ed altre sette persone.

41 anni, leggenda dei Los Angeles Lakers, cinque anelli Nba, due volte Mvp delle Finals e una Mvp della stagione regolare, era appena stato superato come terzo massimo realizzatore di sempre in Nba da LeBron James.

L’incidente

Come riferito dalle autorità americane in una conferenza stampa sarebbe il maltempo, in particolare la fitta nebbia che avvolgeva la zona, la causa più probabile dell’incidente.

La visibilità, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), era così bassa che la polizia di Los Angeles ha tenuto a terra i propri elicotteri. Quello di Kobe Bryant si era invece alzato in volo alle 9:06 ora locale dall’aeroporto John Wayne di Orange County diretto a Thousands Oaks. Lì Kobe avrebbe dovuto allenare una partita della squadra della figlia nella Mamba Cup un torneo con squadre maschili e femminili organizzato dalla sua Mamba Sports Academy.

Invece il velivolo è precipitato, circa 40 minuti dopo il decollo, nella zona di Calabasas, a ovest di Los Angeles.

Le altre vittime

Oltre a Kobe Bryant e alla figlia, a bordo dell’elicottero c’erano John Altobelli, coach di baseball all’Orange Coast College, la figlia Alyssa, 13enne compagna di squadra di Gianna Bryant, e la moglie Keri.

Le altre vittime del disastro aereo sono il pilota dell’elicottero, di cui non si conoscono le generalità, e Christina Mauser, assistant coach di Kobe nella squadra della figlia. A confermarlo è stato il marito della donna sui social network.