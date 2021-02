Can Yaman si allena in palestra per Sandokan

Can Yaman si prepara per Sandokan. La star turca, dopo aver pubblicato la prima foto ufficiale con Diletta Leotta, ha postato su Instagram un video che lo ritrae in palestra intento ad allenarsi duramente per interpretare la ‘Tigre di Mompracem’ nella serie liberamente adattata dai romanzi di Salgari.

SANDOKAN, LA SERIE CON CAN YAMAN E LUCA ARGENTERO

Scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri, ‘Sandokan’ sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari, reimmaginando il mondo de ‘Le Tigri di Mompracem’ in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come ‘La Perla di Labuan’ Lady Marianna, la cui interprete è ancora inedita. La serie vedrà la star di ‘Daydream-Le Ali del Sogno nel ruolo di Sandokan e Luca Argentero interpreterà il suo fedele braccio destro Yanez de Gomera.

La prima stagione, prodotta da Luca Bernabei, è attualmente in sviluppo per otto episodi da cinquanta minuti ed ha già suscitato l’interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme. L’inizio delle riprese, fra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è previsto per l’estate 2021.

“Volevo un grandissimo attore che potesse interpretare un ruolo mitico come quello di Sandokan con Kabir Bedi e l’abbiamo trovato in Yaman, anche se non è stato facile strapparlo ai tanti progetti che lui ha. Ancora non ci conosciamo, ci vedremo a gennaio. Spero che ci potremo abbracciare a gennaio”, ha dichiarato Bernabei.

“È un progetto appena nato, sono molto fiero ed orgoglioso di prendere parte a un progetto internazionale”, ha detto Yaman.