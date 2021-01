Estrazione Eurojackpot 8 gennaio 2021: brindano i 5+1

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 gennaio 2021: i numeri vincenti. Dopo il 5+2 di oltre un mese fa stasera sfugge il super jackpot da 60 milioni

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 gennaio 2021, stavolta non basta per centrare ancora il super jackpot. Nessuno infatti riesce ad imitare il giocatore che nel concorso di venerdì 27 novembre ha messo in tasca 11 milioni di euro. Anche senza il 5+2, con i cinque numeri estratti e i due Euronumeri festeggiano però i 5+1 da 270mila euro a testa. Festa anche per i 5+0 da 55mila euro e per i 4+2 da oltre 5mila euro a testa.

La prossima estrazione Eurojackpot è in programma tra una settimana, venerdì 15 gennaio 2021. Il montepremi a disposizione del 5+2 ripartirà da 90 milioni di euro.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 90 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n° 1 del 8/1/2021

COMBINAZIONE VINCENTE

8-22-25-38-50

EURONUMERI

8-9

Le quote Eurojackpot di oggi