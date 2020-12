Capodanno diverso: a tavola tante idee con la Bresaola

Anche se quest’anno sarà diverso e non avremo molto da festeggiare, è pur sempre Capodanno, l’inizio di tutte le speranze per il nuovo anno. E non c’è Capodanno senza l’atmosfera tipica. Dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina arriva la guida di “sopravvivenza domestica” per la notte di San Silvestro in casa (e forse in solitudine): dalla cena anti-spreco con la Bresaola della Valtellina IGP alla scelta musicale “energizzante”, ecco le regole per rendere la casa a prova di festa, intima e speciale

Quello che ci prepariamo ad affrontare è un Capodanno tinto di rosso e arancione, come il Natale appena trascorso. Anche se l’avvento del 2021 si preannuncia “sui generis”, l’invito è di non rinunciare a celebrarlo al meglio. Quest’anno, più dei precedenti, abbiamo infatti bisogno di iniziare l’anno nuovo con speranza e ottimismo. Con una certezza: la notte di San Silvestro sarà comunque memorabile, perché diversa da tutte le precedenti, tanto vale provare a connotarla di una nota positiva.

La nostra vita è stata rivoluzionata e tutto si perimetra tra le quattro mura di casa: un quadro quotidiano che ci racconta come dentro i confini protetti di casa nostra oggi lavoriamo, cuciniamo, guardiamo la tv, ascoltiamo musica, conversiamo virtualmente con i nostri amici… e trascorriamo anche le feste. E allora, per salvaguardare e tutelare la salute di tutti, se feste in casa devono essere tanto vale mettersi comodi e affrontarle al meglio.

Anche se questo Capodanno sarà diverso e non avremo molto da festeggiare, ecco una piccola guida per renderlo intimo e piacevole.

È comunque un giorno speciale, non tralasciare la cura per i dettagli

Anche per chi lo trascorrerà da solo a casa, fare ordine e decorare l’ambiente a festa aiuterà a sentirsi bene e a provare buon umore. Per lo stesso motivo, è bene dedicare particolare cura a se stessi, con un look ispirato alla festa. Per chi lo trascorrerà in solitudine, il diktat è comunque di concedersi un outfit dedicato. E la cura vale anche per la tavola: via libera a tovaglie, piatti e posate a tutto colore che completino la mise en place. Anche il profumo dell’ambiente non è da meno: disperdere un’essenza nell’aria o utilizzare la buccia di mandarini, arancia, cannella o anice stellato contribuirà al benessere dello stato d’animo.

La cena rimane il momento topico della giornata con un occhio di riguardo contro lo spreco

È vero che quest’anno siamo finalmente liberi dall’ansia da prestazione del cenone della vigilia, ma che festa è senza una tavola con dei piatti prelibati? È provato che cucinare fa bene alla salute e all’umore perché aiuta a riequilibrare la biochimica del corpo, l’equilibrio tra dopamina, serotonina e ossitocina gli ormoni della felicità. Non a caso, in questi mesi di emergenza costretti in casa, ci siamo dedicati alla preparazione di pane, pizza e manicaretti. Il suggerimento è di pensare al menu preferito e fare la spesa con largo anticipo, scegliendo prodotti freschi ma con una buona durabilità come la pasta fresca o la Bresaola della Valtellina IGP in vaschetta, formaggi freschi e un buon vino d’accompagnamento. Ma con una raccomandazione: no allo spreco, quest’anno più che mai. Anche in questo caso vale il consiglio di preparare ricette colorate che mettano allegria, facili, veloci e buone. Soprattutto nei giorni di festa abbiamo bisogno di bontà e allegria.

Il potere della musica per l’energia positiva: via libera a playlist energizzanti

In questi ultimi mesi, secondo le statistiche, il tempo dedicato alla musica ha guadagnato uno spazio sempre più ampio accompagnando azioni casalinghe, tempo libero e diventano anche il sottofondo piacevole delle ore di lavoro in smart working. La musica ha il potere di dare piacere, stimola i ricordi e la consapevolezza interiore, sollevare emozioni e migliorare il nostro umore; influisce sul battito cardiaco, la pressione sanguigna, la respirazione, il livello di alcuni ormoni, in particolare quello dello stress, e le endorfine. Metti della buona musica. Crea una playlist con tutte quelle canzoni che ti mettono di buon umore ed ascoltala sorseggiando un bicchiere di vino o come sottofondo della tua giornata di preparazione per la serata. Online sono tante le playlist dedicate, per tutti i gusti musicali. Ovviamente, sono vietate le canzoni tristi.

La forma fisica ci sta a cuore: ok alle concessioni a tavola ma solo nei giorni di festa

Lo strano e inspiegabile mistero si ripresenta ogni anno: i vestiti a gennaio sembrano sempre più piccoli. Natale e Capodanno sono giorni di festa, va bene festeggiare senza patemi d’animo, ma è importante ricordarsi che si tratta solo di due giorni, non di due settimane di abbuffate. Il consiglio è di mantenere una corretta alimentazione nei giorni fuori dalle feste e, perché no, approfittarne per ballare in casa, imparare quei passi di danza che ci sono sempre piaciuti ma non abbiamo mai avuto il tempo di farlo. Sono tanti i tutorial e le lezioni a disposizione, così come sono tante le app gratuite che propongono brani e coreografie da ballare, con la possibilità di sfidare gli altri online.

Parola d’ordine: decluttering mentale e buoni propositi, realizzabili

L’idea di stare da soli quando gli altri stanno insieme fa sentire vulnerabili, ma è l’idea appunto, non la certezza. La solitudine è solo uno stato mentale. Per chi sta trascorrendo le feste in solitaria a casa, valgono tutte le regole di cui sopra. È il momento ideale per dedicarsi a se stessi, pianificando nell’arco della giornata momenti di detox e prendersi una pausa dai pensieri e riscoprire i propri desideri, magari facendo un bel respiro, libero e consapevole. È allettante l’idea di passare le ore sul divano davanti ad un film o alla serie preferita, ma potrebbe essere anche un buon momento per riflettere sull’anno appena trascorso e scrivere una lista di ciò che vuoi migliorare nell’anno che verrà. O fare qualcosa che non si è mai fatto prima, dando libero sfogo alla propria parte creativa (dipingere, cantare, creare qualcosa). Infine, una consolazione: quest’anno saranno in tanti a trascorrere il Capodanno da soli in casa.

Distanza non significa assenza: vietato isolarsi dal mondo

Passare l giornata in casa non significa isolarsi dal resto del mondo. Gli altri sono nella stessa situazione, quindi perché non farsi compagnia a distanza o addirittura cenare insieme con una videochiamata. Poi, perché no, potete anche ascoltare la stessa playlist o crearne una a più mani. Infine, se i soliti programmi di Capodanno in TV mettono un po’ di tristezza, quest’anno c’è la possibilità di partecipare ad eventi in streaming che hanno luogo in giro per il mondo, come il Capodanno a Times Square, i fuochi d’artificio al porto di Sydney o alla festa di fine anno virtuale di Las Vegas.

6 ricette facili e veloci per la cena di Capodanno con la Bresaola della Valtellina IGP

CANNOLI DI BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP CON CREMA DI RUCOLA E MIMOSA D’UOVO

Ingredienti per 4 porzioni: 200 g di Bresaola della Valtellina IGP, 250 g di caprino di latte vaccino, 60 g di rucola, 40 g di parmigiano reggiano grattugiato, olio extravergine d’oliva q.b., un pizzico di sale e pepe, 2 uova.

Preparazione: per prima cosa porre le uova in un pentolino con acqua fredda e portarle a bollore. Dall’inizio dell’ebollizione far cuocere per circa 9/10 minuti, poi scolarle e passarle sotto l’acqua fredda per arrestare la cottura. Sgusciarle e prelevare solo il tuorlo, dopodiché schiacciarlo e sminuzzarlo con l’aiuto di una forchetta. Nel frattempo, preparare la crema: mettere in un frullatore la rucola, già lavata ed asciugata precedentemente, i caprini, il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e pepe poi azionare e frullare fino ad ottenere una crema omogenea. A questo punto adagiare le fette di bresaola su un tagliere dopodiché disporre sulle fette la crema alla rucola e arrotolare formando un cannolo. Preparare tutti i cannoli e guarnire le estremità con i pezzettini di uovo sodo sminuzzati.

ROSE DI BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP CON CREMA DI PEPERONI E NOCI

Ingredienti per 4 porzioni: 16 fette di Bresaola della Valtellina IGP, 200 g di ricotta, 2 peperoni polposi grigliati, 30 g di gherigli di noci, 40 g di parmigiano reggiano grattugiato, olio extravergine d’oliva q.b., sale q.b.

Preparazione: mettere in un mixer da cucina i peperoni grigliati (dopo averli spellati), la ricotta, i gherigli di noce (tenendone da parte 8 da mettere come decorazione), il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale, un filo d’olio extravergine d’oliva e azionate. Lavorare fino ad ottenere una crema omogenea. Munirsi di pirottini e disporre all’interno 2 fette di bresaola, una sovrapposta all’altra, in modo da creare un simil fiore dopodiché adagiare al centro una cucchiaiata abbondante della crema appena preparata. Posizionare ora sulla superficie un gheriglio di noce al centro come guarnizione.

FAGOTTINI DI BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP CON ROBIOLA DI CAPRA E MIRTILLI

Ingredienti per 4 porzioni: 250 g di Bresaola della Valtellina IGP, 200 g di robiola di capra, 80 g di mirtilli, erba cipollina q.b., un filo d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale.

Preparazione: per prima cosa lavare i mirtilli dopodiché tenerne da parte uno per ogni fagottino e tagliare gli altri in 4 in modo da ottenere piccoli pezzetti. Mettere in una ciotola la robiola, aggiungere un filo d’olio, i pezzetti di mirtillo, il pizzico di sale e mescolare fino ad ottenere una crema omogenea. Prendere una fettina di bresaola, adagiare sopra una cucchiaiata di ripieno, e poi formare dei fagottini. Legare ora fagottini ognuno con un filo d’erba cipollina fresca. Concludere ponendo al centro di ogni fagottino un mirtillo.

BICCHIERINI DI CREMA DI BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP CON ANANAS E MENTA

Ingredienti per 4 porzioni: 150 g di Bresaola della Valtellina IGP, 120 g di formaggio spalmabile, latte q.b., sale q.b., 3 fette di ananas fresco, qualche foglia di menta.

Preparazione: mettere in un tritatutto la bresaola, il formaggio spalmabile, un goccio di latte, un pizzico di sale e lavorare fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Se la crema dovesse risultare un po’ troppo densa, aggiungere un filo di latte. Tagliare a tocchetti l’ananas fresco e tagliuzzare a mano qualche foglia di menta dopodiché unire il tutto in una ciotola e lasciare riposare per 15 minuti circa. A questo punto, riempire dei bicchierini fino a 3 / 4 della loro capienza con la crema di bresaola appena preparata, poi distribuire sulla superficie i tocchetti di ananas aromatizzati alla menta. Guarnire con una fogliolina di menta sulla superficie e servire.

MUFFIN SALATI CON BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP E ZUCCHINE

Ingredienti per 4 porzioni: 100 g farina 00, 70 g ricotta vaccina, 60 ml latte intero, 20 g parmigiano grattugiato, 1 uovo di media grandezza, 15 ml olio di semi, 8 g lievito istantaneo per torte salate (mezza bustina), sale, pepe q.b., 80 g zucchine, 50 g Bresaola della Valtellina IGP.

Preparazione: con una grattugia dai fori larghi, grattugiare le zucchine e mettere all’interno di un rettangolo di carta da forno. Dopo qualche minuto, praticare dei piccoli fori e strizzare leggermente per eliminare l’acqua in eccesso. Tagliare la Bresaola della Valtellina IGP a striscioline e tenere da parte. Mettere in una scodella l’uovo, il latte, l’olio di semi, un pizzico di sale e una spolverata di pepe e sbattere con una frusta a mano. Unire la ricotta vaccina sgocciolata, la farina, il lievito istantaneo e il parmigiano. In ultimo, aggiungere le zucchine grattugiate e le striscioline di bresaola, tenendone un po’ per la decorazione finale. Amalgamare il tutto con una spatola. Posizionare dei pirottini di carta all’interno dello stampo da muffin e versare l’impasto all’interno, aiutandovi con un cucchiaio o una sac à poche. Decorare la superficie dei muffin con qualche strisciolina di zucchina e di bresaola. Infornare nel forno statico preriscaldato per ca. 22 minuti, ad una temperatura di 180°C. Una volta pronti, lasciare intiepidire e gustare. Sono ottimi sia tiepidi che freddi.

PIZZETTE SOFFICI ALLO YOGURT E BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP

Ingredienti per 4 porzioni: 125 g farina 00, 135 g yogurt greco 0% di grassi, 5 g lievito istantaneo per torte salate, sale ½ cucchiaino, 100 g Bresaola della Valtellina IGP, 70 g passata di pomodoro, origano, sale q.b., olio extravergine d’oliva q.b., rucola q.b.

Preparazione: unire in una scodella la farina, lo yogurt, il lievito e il sale. Mescolare dapprima con un cucchiaio, poi impastare a mano, fino ad ottenere un panetto omogeneo. Stendere l’impasto con un mattarello, sul piano di lavoro infarinato, ad un’altezza di 4-5 mm e ricavare dei dischetti di 6-7 cm utilizzando un taglia biscotti o un bicchiere. Impastare nuovamente i ritagli e ricavare altri dischetti, fino a terminare l’impasto. Appoggiare man mano i dischetti su una teglia rivestita di carta da forno e condire con della passata di pomodoro precedentemente salata, un filo di olio e una spolverata di origano. Se piace, aggiungere anche qualche dadino di mozzarella. Infornare nel forno statico caldo a 200°C per 14 minuti, fino a doratura. Una volta pronte e intiepidite, farcire ogni pizzetta con una fetta di Bresaola della Valtellina IGP e qualche fogliolina di rucola.