LaScuola del cioccolato Perugina ha preparato le ricette per chi lavora in smart working da casa o per chi segue la didattica a distanza

Il periodo di quarantena ha portato gli italiani a riscoprire il bello di cucinare in casa e a sperimentare nuove ricette. La cucina è diventata un luogo di rifugio e conforto a portata di tutta la famiglia, dove tutti vogliono mettere le mani in pasta! Proprio per questo le ricette per chi lavora in smart working da casa o per chi segue la didattica a distanza dovrebbero essere veloci, facili da preparare ma anche gustose e leggere per affrontare al meglio la giornata. Ecco che i Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina vengono in aiuto con due ricette dolci e squisite per una pausa piena di gusto: il Salame al Cioccolato Fondente e Cacao, facile da porzionare e con una buona conservazione, e gli Smart Cookies, che già dal nome ci sorprendono per golosità e semplicità, perfetti da accompagnare anche alla pausa tè o caffè.

Lo smart working ha dato alle persone più flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi e degli orari, pertanto quale miglior modo di sfruttare questo tempo se non quello di prepararsi uno snack goloso fatto in casa, per godere di un momento di pausa durante la giornata lavorativa e di studio?

Ma non solo, la cucina è stata ed è tuttora un luogo di sollievo per tutti: è uno straordinario antidoto alle ansie e valvola di sfogo di liceali e universitari, oltre che uno strumento per coinvolgere figli e nipotini lontani dai banchi di scuola, che si vedono costretti a passare le loro giornate chiusi in casa. La Scuola del Cioccolato Perugina, grazie all’expertise del Maestro Alberto Farinelli, ha voluto ancora una volta dare il proprio contributo svelando due ricette “smart” per andare incontro alle esigenze di tutti.

La prima ricetta del Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina, Alberto Farinelli, è il Salame al Cioccolato Fondente e Cacao, un giusto mix di Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% e Perugina® Cacao Extra Dark, biscotti e nocciole tostate. In soli trenta minuti il dolce sarà pronto e non si dovrà neanche accendere il forno per la preparazione! Il Salame al Cioccolato dovrà, infatti, essere conservato in frigo, tagliato a fettine e consumato poi in qualsiasi momento, perfetto per la merenda. Un dolce sano, goloso e semplicissimo da preparare per affrontare la giornata con il sorriso.

Gli “Smart” Cookies sono invece l’opzione ideale per ricaricarsi, da gustare da soli o da accompagnare ad una calda tazza di tè oppure per una pausa caffè: il break preferito dagli smartworker che, tra una call e l’altra, non rinunciano alla loro tazzina fumante. In men che non si dica, gli Smart Cookies al Cioccolato Fondente saranno pronti per essere gustati in tutta la loro bontà. Per prima cosa si dovrà preparare l’impasto unendo uova, burro, zucchero, farina, lievito e le inconfondibili Perugina® Gocce di Cioccolato fondente. Con questo si realizzeranno dei piccoli dischetti che verranno fatti cuocere per 10 minuti in forno. Una volta pronti, i dischetti verranno uniti a coppie e farciti con il Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% fuso precedentemente. Piccoli e sfiziosi, gli “Smart” Cookies al Cioccolato sono facili da preparare, basta seguire alcuni passaggi di una ricetta semplice, per poter fare anche a casa il più invitante dei biscotti e godere di una pausa gustosa e delicata.

LE RICETTE

SALAME AL CIOCCOLATO FONDENTE E CACAO



Gli ingredienti



250 g biscotti secchi

100 g burro

70 g zucchero a velo

250 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

80 g nocciole tostate

20 g Perugina® Cacao Extra Dark



Preparazione del Salame al Cioccolato

Sciogliete a bagnomaria o al microonde il cioccolato Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%, insieme al burro tagliato a dadini, aggiungete lo zucchero e il Perugina® Cacao Extra Dark, amalgamate bene il tutto. Spezzettate grossolanamente i biscotti con le mani e sminuzzate le nocciole con il coltello, aggiungeteli al composto e amalgamate bene. Versate il tutto sopra un foglio di carta da forno, e con le mani compattate il composto dando la forma di un salame. Arrotolate la carta molto stretta fino ad avvolgerlo completamente. Ripiegate i lati del foglio in modo da chiudere bene il salame e posizionatelo su un vassoio in frigorifero per qualche ora prima di servire.

“SMART” COOKIES

Gli ingredienti

150 g Perugina® Gocce di Cioccolato fondente

60 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

250 g farina 00

2 uova

120 g burro

120 g zucchero

1/2 bustina lievito

Un pizzico di sale

La preparazione degli smart cookies al cioccolato



1. In una ciotola versate il burro, lo zucchero, le uova e un pizzico di sale. Servendovi di una spatola lavorate gli ingredienti, aggiungete la farina e il lievito setacciati insieme, ed infine le Perugina® Gocce di Cioccolato, mescolate bene per ottenere un composto omogeneo.



2. Con l’impasto ottenuto create delle palline e schiacciatele formando dei dischetti della grandezza che desiderate.

3. Foderate una teglia con della carta da forno e cuocete i cookies per circa 10 minuti a 180°.

4. Nel frattempo sciogliete a bagnomaria il Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% e quando la base dei biscotti sarà fredda rovesciatela verso l’alto e colateci sopra il cioccolato.

5. Infine, unite i biscotti a coppie. In questo modo renderete la vostra ricetta originale e insolitamente sfiziosa.

Consigli dai Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina: per creare dei cookies bicolore aggiungete a metà dell’impasto un paio di cucchiai di Perugina® Cacao Amaro: otterrete allo stesso tempo dolcetti colorati e dal gusto ancor più appetitoso!