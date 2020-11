L’amore di Napoli per Maradona: in migliaia allo stadio

Migliaia di tifosi azzurri fuori dal San Paolo cantano in coro: “C’è solo un Maradona”. Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Migliaia di persone sono all’esterno dello stadio San Paolo per omaggiare Diego Armando Maradona, morto ieri nella sua casa di Tigre a 60 anni. I tifosi sono fuori all’ingresso della curva dove è affisso un grande striscione con la scritta The King e il volto dell’idolo argentino.

I cori più famosi della tifoseria azzurra, con l’immancabile “C’è solo un Maradona”, rimbombano nella piazza, tante le bandiere inneggianti a D10S che sventolano davanti al San Paolo, lo stadio che presto porterà il nome del Pibe de oro.

Sono ancora numerosi i tifosi che da ieri sera portano un loro dono per arricchire l’altare che omaggia Maradona. A breve, proprio dallo stadio di Fuorigrotta, dovrebbe partire una fiaccolata per l’idolo degli azzurri.

Intanto il Comune di Napoli proclamerà il lutto cittadino per il giorno delle esequie di Diego Armando Maradona, “il miglior interprete del calcio mondiale che è entrato a far parte della storia e del patrimonio di Napoli, con cui si è creato un legame indissolubile, unendosi al dolore dei familiari e dell’intero popolo napoletano”. Questo quanto riportato nell’ordinanza firmata oggi dal primo cittadino Luigi de Magistris in cui si dispone che l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali permanga “anche per le ventiquattr’ore successive alle esequie”.

L’amministrazione comunale ha previsto il lutto cittadino riconoscendo che “l’intera comunità cittadina è rimasta profondamente turbata da questa improvvisa scomparsa, a seguito della quale la città di Napoli perde uno dei figli che maggiormente le ha dato onore e prestigio sul palcoscenico internazionale. Maradona – si legge ancora nell’ordinanza – è amato e ricordato anche da chi non è appassionato di calcio o da quanti, nati dopo le sue leggendarie imprese calcistiche, non hanno vissuto gli anni dei suoi successi” Il calciatore, morto ieri all’età di 60 anni in Argentina, ha indossato la maglia azzurra per sette anni, vincendo due scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa Uefa. Dal 2017 è cittadino onorario di Napoli.

LEGGI ANCHE: