Calcio in lutto: morto a 60 anni Diego Armando Maradona

Una notizia choc sconvolge il mondo del calcio: è morto all’età di 60 anni Diego Armando Maradona. Il “Pibe de Oro”, stella dell’Argentina diventato idolo a Napoli, si è spento nella sua casa di Tigre.

A riportare la notizia è il Clarin, il quotidiano di Buenos Aires, che racconta: “Ha subìto un arresto cardiorespiratorio nella casa di Tigre dove si era stabilito dopo l’operazione alla testa”.

Always in our hearts 💙

Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB

