Il San Paolo diventa stadio Diego Armando Maradona

Il San Paolo di Napoli diventa lo stadio Diego Armando Maradona: a Fuorigrotta straordinaria partecipazione popolare per ricordare l’idolo indiscusso dei tifosi partenopei

“In qualità di presidente della commissione Toponomastica, ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio San Paolo della città di Napoli a Diego Armando Maradona! Convocherò già per lunedì una commissione per formalizzare la proposta”. Così la consigliera del Comune di Napoli Laura Bismuto su Facebook dopo la morte del campione.

“Lo abbiamo detto – scrive – e lo faremo… Subito! Per ora, luci accese in casa tua… per illuminare il ricordo di te e dei momenti meravigliosi che hai donato alla nostra Napoli! Ciao Diego… Napoli non ti dimenticherà più“.

DE MAGISTRIS: GLI INTITOLIAMO LO STADIO SAN PAOLO

“Intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!”. Così in un tweet il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha disposto che le luci del San Paolo resteranno accese tutta la notte.

A ESTERNO ANELLO CURVA B SAN PAOLO STRISCIONE THE KING

Non si è fermata intanto la partecipazione popolare allo stadio San Paolo di Fuorigrotta dove centinaia di persone si sono radunate per omaggiare Diego Armando Maradona. La folla canta, è un crescendo. Poi l’applauso corale quando all’esterno della curva B, in corrispondenza, dell’anello superiore, inizia a sventolare uno striscione con il volto del calciatore sovrastato dalla scritta The king. Intanto, davanti le cancellate si allestisce un altarino con fiori, lumini e candele che disegnano in terra il numero 10 davanti l’immagine del Pibe de oro.