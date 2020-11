Pontedera: la Madonna ha il volto della Ferragni

Ancora una volta, il viso di Chiara Ferragni è stato utilizzato per raffigurare la Madonna. Dopo le polemiche seguite alla pubblicazione dello scatto su Vanity Fair – in cui l’influencer era raffigurata come La Madonna col Bambino dell’opera di Giovanni Battista Salvi, detto ‘il Sassoferrato’ – ecco nuovamente la Ferragni indossare i panni della Vergine Maria.

A scegliere il volto dell’imprenditrice digitale per raffigurare la madre di Gesù, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato l’artista Jacopo Pischedda, ideatore del presepe contemporaneao di Pontedera, che intervistato da ‘La Nazione’ ha dichiarato: “Chiara Ferragni è una persona che manda sempre messaggi positivi, volevo raffigurare questo”. E ancora: “ D’altra parte i volti delle Madonne nei quadri dei secoli scorsi erano ispirati dalle donne dell’epoca. L’insieme delle opere si intitola Color Santus, Santo Colore, quasi a voler chiedere ai colori caldi di questi quadri una sorta di terapia per il difficile momento storico che stiamo vivendo “.

Un’idea, quella di Pischedda, che non è passata inosservata e che in molti hanno trovato blasfema dopo averla vista appesa sulla terrazza della cittadina toscana. Tra tutti, ad esternare il suo malcontento per l’installazione, è stato l’ex candidato sindaco e capogruppo di Fratelli d’Italia-Pontedera Sicura, Matteo Bagnoli che su Instagram ha commentato: “Lo scorso anno fummo proprio noi a chiedere all’amministrazione comunale di celebrare le festività Natalizie con istallazioni che richiamassero le nostre radici e tradizioni cristiane. Quest’anno il sindaco e la giunta hanno avuto la pessima idea di sostituire il volto della Vergine Maria con il volto di Chiara Ferragni”.