Ferragni come la Madonna, il Codacons: “Blasfemia”

Il Codacons ora chiede che si intervenga “su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”. Secondo l’associazione, l’operazione editoriale “sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”.

L’esposto è stato inviato anche a Papa Francesco affinché si pronunci sulla questione. Chiara non ha commentato la questione. “Mi mancavano”, ha, invece, scritto Fedez. Il rapper e marito dell’influencer ha avuto varie querelle con il Codacons. In una delle ultime, si denunciavano commissioni “ingannevoli” nella raccolta fondi a sostegno dell’ospedale San Raffaele di Milano durante il lockdown.