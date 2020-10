Freaks Out di Mainetti al cinema dal 16 dicembre

Freaks Out di Gabriele Mainetti al cinema dal 16 dicembre: rilasciato anche il teaser trailer del film distribuito da 01 Distribution

A cinque anni dal suo film d’esordio ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, Gabriele Mainetti torna nelle sale italiane il 16 dicembre con ‘Freaks Out’. Il regista – che ha diretto da un soggetto di Nicola Guaglianone e da sceneggiatura firmata Guaglianone e Mainetti –ha presentato al pubblico della Festa del Cinema di Roma sei minuti della pellicola.

‘Freaks Out’ è interpretato da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto (reduce dal successo a Venezia 77 del suo film d’esordio ‘I Predatori’), Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo nel ruolo di Matilde, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, con Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Con l’annuncio della data di uscita al cinema è stato rilasciato il teaser trailer del film.

LA STORIA

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della storia.

Il film, distribuito da 01 Distribution come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in associazione con Voo e Be Tv.