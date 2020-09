Harry Styles nel cast di “Don’t Worry Darling at New Line”: insieme a Dakota Johnson, Florence Pugh e Chris Pine reciterà nella pellicola di Olivia Wilde

Harry Styles è pronto per una nuova avventura al cinema. A tre anni dal debutto con “Dunkirk”, il cantante si aggiunge al cast di “Don’t Worry Darling at New Line”, la nuova pellicola di Olivia Wilde.

L’artista di “Watermelon Sugar” farà compagnia sul set a Dakota Johnson, Florence Pugh e Chris Pine sostituendo Shia LaBeouf, il cui nome era stato precedentemente legato al progetto. L’attore avrebbe rinunciato per incompatibilità con altri suoi impegni lavorativi.

Vige l’assoluto riserbo sulla trama o su qualsiasi dettaglio relativo al film, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Unica cosa certa, secondo quanto riportato dai media di settore, è che la pellicola avrà al centro un’isolata e utopica comunità nel deserto della California.

Ambientato nel 1950, il film vedrà una moglie nascondere una verità inquietante sulla sua apparentemente vita perfetta. Al momento, non è dato sapere la data di uscita di “Don’t Worry Darling at New Line” né su quale piattaforma verrà mandata.