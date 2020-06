Harry Styles pubblica il video di Watermelon Sugar

Oltre otto milioni di visualizzazioni in poco più di dodici ore. È un risultato strabiliante quello che Harry Styles è riuscito ad ottenere con il video del suo nuovo singolo, “Watermelon Sugar”. Il brano è l’ultimo estratto dal secondo disco dell’ex One Direction, “Fine line”, uscito lo scorso 13 dicembre.

Nella clip diretta dal duo Bradley & Pablo, che ha già lavorato a video per Charli XCX, Little Mix, Rosalìa e Frank Ocean, tra atmosfere Anni 70 e un mood di completo relax, Harry gusta delle fette di anguria. Attorno a lui un gruppo di ragazze che sono la celebrazione della vicinanza.

In quarantena, forse, questa la cosa che più ci è mancata. Deve essere così anche per l’artista. Non a caso il video si apre con una frase che non lascia dubbi: “This video is dedicated to touching”, ovvero “questo video è dedicato al toccarsi”. Il risultato, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo potete vedere qui di seguito.