Sclerosi tuberosa: nasce il progetto “Risolvi”

Per Lisa, come per molte altre mamme, altri papà, o altri volontari, le risposte dei RisolviLAB (a cui si sono affiancati anche i RisolviCARE destinati specificatamente al sostegno dei caregiver familiari, soggetti determinanti per la buona riuscita dei progetti di inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi affetti da sclerosi tuberosa), sono stati risolutive per ottenere quei supporti di tipo economico e specialistico che consentissero ai loro ragazzi di proseguire, all’interno dei gruppi o anche individualmente, quel cammino di «emancipazione» dai vincoli della malattia per ritrovare una dimensione di socialità e di creatività tanto utile a recuperare un po’ di fiducia in se stessi e un canale efficace di dialogo con il mondo esterno.