Il procione Tito dipinge come un vero artista

La storia di Tito, il procione che dipinge come un vero artista: insieme ai suoi “fratelli” crea piccole opere d’arte

Impara l’arte e mettila da parte. Tito ha seguito il proverbio alla lettera, e oggi può vantare un talento “animale” per la pittura. Tito, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un procione in grado di creare piccole opere d’arte con le sue zampette.

Salvato quando era un cucciolo, oggi ha un account Instagram seguito da quasi 150mila persone, un canale YouTube e un sito web dove è possibili acquistare i suoi quadri.

Recentemente non è più solo. La sua famiglia umana ha adottato altri due piccoli procioni, Piper e Cheeto, che come Tito hanno un incredibile talento per la pittura.

Dai 75 ai 150 dollari, i quadri di questi tre aspiranti artisti sono venduti online, e sono tutti quasi sold out!