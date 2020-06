Australia: nasce un’amicizia tra vombato e koala

Il cucciolo di koala e il piccolo vombato amici di quarantena: all’Australian Reptile Park è nata un’amicizia dolcissima, guarda il video

Costretti a stare insieme per due mesi, oggi sono due amici inseparabili. Uno è un cucciolo di koala di nome Elsa, l’altro un simpatico vombato di nome Hope.

La strana coppia è ospite dell’Australian Reptile Park, parco australiano chiuso al pubblico ad aprile e maggio per l’emergenza Coronavirus. La struttura ha pubblicato sulla pagina Facebook un tenerissimo video dei due amici intenti ad annusarsi, strofinarsi e coccolarsi.

“Hanno stretto un’amicizia davvero speciale e non vedo l’ora di vederla continuare a sbocciare”, ha raccontato la curatrice dell’Australian Reptile Park, Hayley Shute.

“L’Australia ha il peggior tasso di estinzione di mammiferi sul pianeta”, ha spiegato. “Il nostro iconico koala sta purtroppo registrando un grande declino dei numeri dovuto, in parte, ai tragici incendi boschivi che abbiamo avuto all’inizio di quest’anno e sono sulla strada per estinguersi in natura entro il 2050”.

Gli incendi in Australia

Almeno 33 persone – tra cui quattro vigili del fuoco – hanno perso la vita a causa degli incendi che hanno devastato l’Australia negli scorsi mesi. 11 milioni di ettari, tra boschi, foreste e parchi del Paese sono andati persi tra le fiamme.

Come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si stima che 1,25 miliardi di animali siano morti. Solo a Kangaroo Island hanno perso la vita 25mila koala. Un cataclisma mondiale.