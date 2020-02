Allarme del WWF: il koala rischia l’estinzione

In Australia i koala sono a rischio estinzione secondo l’ultimo allarme lanciato dal WWF: dopo gli incendi ora è la siccità a metterli in pericolo

Siccità, clima arido e incendi: i fenomeni ambientali che hanno interessato l’Australia negli ultimi mesi stanno mettendo a rischio la popolazione dei koala.

Dopo la morte di migliaia di esemplari, l’animale simbolo del continente dallo status di ‘vulnerabile’ è diretto verso l’estinzione. Lo sostiene il direttore del programma foreste per il WWF Australia, Stuart Blanch, secondo il quale il koala dovrebbe essere aggiunto alla lista delle specie in pericolo.

A causa del clima arido e della siccità senza precedenti, i terribili incendi dei mesi scorsi in Australia hanno bruciato circa 12 milioni di ettari di foreste e il WWF ha stimato che oltre 1 miliardo di animali selvatici in tutto il Paese siano stati uccisi dalle fiamme: un vero dramma per le specie a rischio estinzione.

La IUCN come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha dichiarato che secondo le prime stime, le fiamme avrebbero causato numerosi danni ad un numero di specie tra piante e animali calcolato tra le 20 e le 100 considerate ‘minacciate’ dalla Lista Rossa IUCN, aumentando così il loro pericolo di estinzione e azzerando gli sforzi compiuti finora per proteggere le specie più a rischio.