Emma Marrone compie 36 anni: “Grata alla vita”

Emma Marrone compie oggi 36 anni e rivela: “Mai come quest’anno devo essere grata alla vita”. La cantante chiama a raccolta i fan in una diretta Instagram

Sarebbe dovuta essere una grande festa quella prevista per stasera all’Arena di Verona. Protagonista Emma Marrone, sul palco per festeggiare i suoi 36 anni con un live evento. Un concerto speciale per celebrare un compleanno che chiude un anno pieno di musica, cinema e coraggio.

Un film con Gabriele Muccino, un disco di rinascita (che prende il titolo di buon auspicio ‘Fortuna’) e una malattia nuovamente superata. E non a caso, Emma su Instagram scrive: “Mai come quest’anno devo essere grata alla vita. Nonostante tutto”.

La cantante, nata a Firenze ma salentina di origini, sul social di Zuckerberg fa ‘il punto della situazione’ e si racconta attraverso parole semplici: “Penso di essere più figa adesso di quando ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo”, si legge all’inizio del post che accompagna un suo nuovo autoscatto. E la riflessione va subito al periodo più buio della sua vita, quello del tumore ovarico.

Un mostro combattuto e sconfitto una decina di anni fa che si è ripresentato l’anno scorso: “Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne”.

Una situazione che l’ha di certo cambiata, come spiega lei stessa: “Ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno”. Poi, la riflessione: “Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco il valore di avere un anno in più”.

Lo show all’Arena di Verona, rimandato per l’emergenza Coronavirus così come il resto del tour nei palasport dell’artista, verrà riprogrammato perché – come in molti scrivono oggi alla vincitrice di Amici 9 – la festa è solo rimandata. Emma Marrone però, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche a distanza, vuole passare almeno un momento con i suoi fan.

Per questo stasera alle 19 sarà in diretta sul suo canale Instagram: “Per brindare insieme ai miei 36 anni”, ha scritto in una storia pubblicando una sua foto da bambina.

Resta l’amarezza ma la voglia di ripartire con la solita carica che la contraddistingue:

“Che dire…dovevamo essere tutti a Verona a quest’ora. Io dentro l’Arena a fare le prove generali e voi fuori ad aspettarmi per darmi la carica! Mi si stringe il cuore. Per tanti motivi. Come tutti spero di tornare presto alla ‘normalità’, spero di tornare da tutti voi per ripartire più forti e più belli di prima. Vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i messaggi”.